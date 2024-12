La Juve scarica Vlahovic, telefonata al Real: tutto già chiuso

Le ultime clamorose indiscrezioni sul futuro del centravanti serbo, il cui contratto con la Juventus scade sempre a giugno 2026

Il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe non essere a Torino. La Juventus è pronta, anzi prontissima a venderlo l’estate prossima in caso di mancato rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2026. Come noto, Giuntoli sta provando a prolungare abbassando l’ingaggio di 10 milioni netti a stagione, e che salirà a 12 l’anno venturo.

Stando ai rumors che arrivano da Torino, l’accordo tra le parti sembra lontano. Ecco perché il Football director bianconero si sta già muovendo più o meno sottotraccia per la ricerca di un sostituto del bomber classe 2000. Mentre l’agente del serbo sta scandagliando il mercato per la nuova eventuale destinazione del suo assistito.

In tal senso si registra una clamorosa indiscrezione dalla Spagna: secondo ‘Defensa Central’, il profilo di Vlahovic è finito anche sul tavolo del Real Madrid. Le ‘Merengues’ intendono prendere un centravanti nel mercato estivo 2025, tuttavia il numero 9 della squadra di Thiago Motta non susciterebbe particolare interesse. La risposta arrivata da Florentino Perez e soci, infatti, è stata negativa per Vlahovic. In sostanza, non è il profilo che cerca il club spagnolo per il 2024/2025.

No del Real Madrid a Vlahovic: tentativo con Psg, Bayern e club di Premier

L’agente e alcuni intermediari vicini a Vlahovic avrebbero già bussato pure alle porte di altre grandissime società del panorama calcistico europeo. La medesima fonte cita Paris Saint-Germain, Bayern Monaco e top di Premier League. Come scritto da Calciomercato.it, Giuntoli potrebbe dire sì anche a una proposta da 30 milioni di euro, cioè la metà di quanto chiedeva un annetto fa.

Tornato in campo sabato scorso contro il Bologna dopo i problemi muscolari accusati nell’ultima sosta per le Nazionali, Vlahovic non ha incantato ma nemmeno deluso in questa prima parte di stagione. 9 i gol messi a segno dal ventiquattrenne in 17 partite disputate (50 in tutto da quando indossa la maglia bianconera), oltre a 2 assist, con l’ultimo fornito a Mbangula proprio nel match contro i felsinei.