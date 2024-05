DIRETTA Serie A, valzer degli allenatori: da Conte a Italiano, come cambiano le panchine

Tutti gli aggiornamenti sugli allenatori e i cambi in panchina che trasformeranno la Serie A nelle prossime settimane: da Conte a Palladino, Pioli, Italiano e non solo

Sono passati tr giorni dalla fine del campionato di Serie A, che in realtà ha ancora una partita da recuperare domenica ma ha già espresso tutti i suoi verdetti, e il mercato è assolutamente nel vivo. Quello più interessante, almeno in queste settimane, sarà legato alle panchine delle big e non solo. Tra le prime dieci classificate solo Inter, Lazio e Roma sono già sicure di ripartire con lo stesso allenatore. Quattro considerando anche l’Atalanta, visto l’annuncio di Gasperini. Occhio anche alla Fiorentina, con Vincenzo Italiano che potrebbe lasciare al di là dell’esito della finale di Conference League in programma stasera.

La Fiorentina questa sera affronterà l’Olympiacos nella finale di Conference League: potrebbe essere l’ultima partita di Vincenzo Italiano alla guida della compagine viola, al di là di quello che sarà il risultato che maturerà in terra ellenica. Il tecnico ex Spezia potrebbe rientrare nel valzer di allenatori della Serie A.

Milan e Juventus devono solo ufficializzare gli ingaggi di Paulo Fonseca e Thiago Motta, pronti a raccogliere l’eredità di Stefano Pioli e Massimiliano Allegri. Intanto, il Napoli lavora all’ingaggio di Antonio Conte che per l’attacco potrebbe chiedere l’acquisto di Lorenzo Lucca. A proposito di Thiago Motta, il Bologna deve ancora individuare il successore dell’italo-brasiliano, con lo stesso Italiano che potrebbe spuntarla nella corsa con Sarri e Pioli.

La Fiorentina, invece, potrebbe ripartire da Raffaele Palladino col Monza che avrebbe già bloccato Alessandro Nesta. Il Torino, in vista del possibile addio di Ivan Juric, continua a seguire Vanoli del Venezia. Anche Udinese, Cagliari e Verona sono a caccia di un nuovo allenatore, mentre l’Inter nei prossimi giorni rinnoverà il contratto di Simone Inzaghi. In diretta su Calciomercato.it tutti gli aggiornamenti di questo valzer delle delle panchine.