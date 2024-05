Conte al Napoli, già scelto il primo colpo

Si avvicina Conte al Napoli, con l’arrivo dell’ex Ct in panchina si prospetta un gran mercato per gli azzurri: scelto il primo colpo

Freme l’ambiente Napoli, in attesa dell’annuncio del nuovo allenatore per avviarsi sulla strada del rilancio, dopo una stagione fallimentare. Come abbiamo raccontato su Calciomercato.it, c’è l’intesa con Conte ma manca il via libero definitivo di De Laurentiis.

In questi giorni verranno limati i dettagli per chiudere l’operazione e portare l’ex Ct della Nazionale sulla panchina partenopea. Una risposta importante, che andrebbe a unirsi all’arrivo del ds Manna, per non ripetere gli errori di un anno fa. Dovrà fare seguito, però, un mercato altrettanto di livello. E di nomi di alto profilo che circolano attorno al Napoli ce ne sono già diversi.

Napoli, il primo rinforzo per Conte è Buongiorno

Il rinforzo prioritario, secondo molti, dovrebbe essere quello di un difensore dal rendimento affidabile, ciò che è mancato in questa stagione, uno dei problemi principali del rendimento deficitario della squadra. Profilo individuato in Alessandro Buongiorno del Torino.

Stando ai partecipanti del consueto sondaggio giornaliero di Calciomercato.it, dovrebbe essere il centrale della Nazionale il primo colpo da regalare a Conte, con il 40,2% dei voti ricevuti. Soltanto dopo, verrebbero eventuali rinforzi offensivi come Lukaku (29,4%), Chiesa (23,5%) e Gudmundsson (6,9%).