Juve, niente da fare: “Resta da noi al 92%”

Niente da fare per la Juventus, il presidente chiude ogni porta: “Resta da noi al 92%”

Dopo l’addio di Massimiliano Allegri, in casa Juventus, conclusa l’annata 2023-2024, si comincia a pianificare la prossima stagione.

In primis il club bianconero dovrà annunciare il nuovo allenatore e tutti gli indizi portano, da tempo a Thiago Motta. Giuntoli dovrà quindi valutare chi dovranno essere i giocatori giusti da inserire nella rosa bianconera da regalare quanto prima al tecnico ormai ex Bologna, per fare in modo che possa plasmare al meglio la squadra. E se da un lato è vicinissimo l’approdo di Michele Di Gregorio, dall’altro si valuta un doppio approdo dal Bologna. Giuntoli è infatti in pressing su Zirkzee e Calafiori, mentre non si sblocca la situazione legata al rinnovo di Federico Chiesa. Ecco perché il club bianconero starebbe valutando altri giocatori con caratteristiche simili.

Juventus e Napoli, porta chiusa per Greenwood: “Resta con noi”

Uno di questi è Mason Greenwood, inglese di proprietà del Manchester United che ha disputato la stagione in prestito al Getafe.

Il classe 2001 era stato scaricato dal club inglese dopo le note vicende extracampo che hanno coinvolto Greenwood e l’ex fidanzata. Quella in Spagna però è stata una stagione estremamente positiva per l’attaccante. Tra campionato e coppa il giocatore ha raggiunto la doppia cifra per quanto riguarda i gol, aggiungendo anche sei assist. Numeri importanti che certificano il talento dell’inglese. Un talento che in casa Juve non è passato inosservato, ma nemmeno per il Napoli, che si è interessato al giocatore e all’ipotesi di un approdo in azzurro. Il prestito di Greenwood terminerà a giugno e il giocatore ha ancora un anno di contratto con il Manchester United. Difficile però che il giocatore continui a vestire la maglia dei ‘Red Devils’. Una speranza in più per la Juve, che però vede complicarsi le cose dopo le parole del presidente del Getafe, Angel Torres: “Al 92% resta con noi, ma nulla è cambiato, dipende dal Manchester United -. L’idea che resti, ma non ci attendiamo novità a breve”.