Dalla Juventus al Napoli: 20 milioni e addio dopo un anno

Il Napoli pesca dalla Juventus in vista del mercato estivo: prime mosse dell’ex Ds bianconero Manna, affare da 20 milioni per il patron De Laurentiis

Giornata intensa ieri per la Juventus che ha formalizzato i rinnovi di Cambiaso e Rugani, oltre ad avvicinarsi in porta a Di Gregorio nella trattativa con il Monza.

Il Dt Giuntoli è al lavoro per la Juve che verrà, in attesa ovviamente di ufficializzare in panchina l’arrivo di Thiago Motta che ha salutato il Bologna ed è pronto a sbarcare a Torino. Si preannuncia una rivoluzione alla Continassa, con diversi giocatori in lista di sbarco e che non rientrano nei piani della dirigenza. Tra questi figura anche Arthur, di ritorno dal prestito alla Fiorentina malgrado la stagione positiva in maglia viola alla corte di Italiano. Il brasiliano giocherà le ultime gare di campionato e la finale di Conference League, prima di tornare sotto la Mole.

Calciomercato Juventus, spunta il Napoli per l’esubero Arthur

Il futuro di Arthur però non sarà alla Juventus e la Fiorentina non riscatterà il brasiliano dopo il prestito oneroso di 2 milioni della scorsa estate.

Niente riscatto del club di Commisso, fissato a 20 milioni di euro, considerando l’oneroso ingaggio da oltre 5 milioni netti dell’ex centrocampista del Barcellona e al quale partecipava la Juve per il 70%. La ‘Vecchia Signora’ per non iscrivere una minusvalenza a bilancio dovrà piazzarlo per la stessa cifra, con l’esubero Arthur sotto contratto fino al 2026 con i bianconeri. Oltre alle sirene dalla Premier League di Everton e Aston Villa – come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ – il classe ’95 potrebbe finire nei radar del Napoli dell’ex Ds Manna. Arthur andrebbe a sostituire Lobotka in mezzo al campo, o essere un’alternativa in caso di permanenza dello slovacco al ‘Maradona’.