Con Allegri nuova cessione: 20 milioni in bilico per la Juventus | ESCLUSIVO

Riscatto complicato, in estate è destinato a tornare alla Juventus: sfumano 20 milioni sul mercato per il club bianconero

Nuova vita alla Fiorentina per Arthur Melo. Il centrocampista brasiliano è uno degli alfieri dello scacchiere viola ed è rinato sulle rive dell’Arno alla corte di Vincenzo Italiano.

Dopo stagioni turbolente alla Juventus e la parentesi l’anno scorso al Liverpool, spesso frenato ai box dagli infortuni, Arthur sta trovando finalmente continuità e sciorinando prestazioni all’altezza. L’ex Barcellona ha collezionato 29 gettoni in tutte le competizioni per quasi 1900 minuti sul terreno di gioco e a livello di rendimento si è contraddistinto finora come uno dei migliori nel ruolo in Serie A, tanto che che nelle ultime settimane si è parlato di un possibile matrimonio a lunga durata con la Fiorentina. Una permanenza però di Arthur a Firenze – come appreso da Calciomercato.it – ad oggi è molto complicata a causa soprattutto dell’oneroso ingaggio del giocatore. Arrivano ulteriori conferme sulla difficoltà del club di Commisso nel riscattare in estate il brasiliano dopo il prestito dalla Juventus.

Calciomercato Juventus, lontano il riscatto della Fiorentina per Arthur

Pesanti per le casse gigliate gli oltre 5 milioni di euro netti, poco più di 6,5 milioni al lordo con il Decreto crescita, che Arthur percepisce nel contratto con la Juventus e che la società bianconera sta continuando a versare per il 70% al centrocampista.

Più che i 20 milioni di euro del riscatto fissato nell’accordo con la dirigenza della Continassa, a far arretrate la Fiorentina nell’acquisire il cartellino del classe ’96 a titolo definitivo è lo stipendio fuori portata per i parametri imposti dalla proprietà. Difficile che lo scenario possa cambiare da qui a fine campionato, con Arthur destinato così a tornare alla Juventus una volta terminato il prestito oneroso (da 2 milioni più altrettanti eventualmente di bonus) con la compagine toscana. Il Dt Giuntoli e la dirigenza bianconera dovranno trovargli quindi una nuova sistemazione, con il brasiliano che prima del passaggio alla Fiorentina ha rinnovato il contratto fino al 2026 per spalmare appunto il pesante ingaggio con la ‘Vecchia Signora’. Certamente Arthur non resterebbe in caso di permanenza in panchina di Massimiliano Allegri, mentre potrebbe esserci un piccolo spiraglio se a Torino arrivasse un allenatore in grado di esaltare le caratteristiche del centrocampista verdeoro.