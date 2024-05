Caso Di Lorenzo, Bruscolotti rivendica: “Io non ho mai abbandonato Napoli” | ESCLUSIVO

Giuseppe Bruscolotti è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it e ha commentato il caso Giovanni Di Lorenzo scoppiato nel Napoli.

Nelle ultime ore è scoppiato un nuovo caso nella calda piazza napoletana. Non solo c’è grande attesa per il nome che prenderà il posto di Calzona per la prossima stagione, ma le strade tra Giovanni Di Lorenzo e il Napoli potrebbero presto separarsi.

Infatti, secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, il capitano azzurro avrebbe richiesto la cessione al club. L’annata disastrosa ha coinvolto anche il difensore della Nazionale, reduce da prestazioni deludenti, come tutti i suoi compagni del resto.

A tal proposito, Calciomercato.it ha intervistato Giuseppe Bruscolotti, storico capitano del Napoli e secondo giocatore per presenze della storia del club, che ha commentato il momento che sta vivendo la società: dal punto interrogativo allenatore alla rivoluzione totale sul mercato.

Bruscolotti su Di Lorenzo: “Ci sarà qualcosa di importante. Conte o Gasp? Ottimi entrambi”

Giuseppe Bruscolotti, dia un voto alla stagione del Napoli?

“Darei un voto insufficiente”

Da tifoso azzurro, si aspetta un mercato di rilievo per aggiustare un po’ le cose?

Sicuramente mi aspetto un mercato importante, lo staranno già facendo. Per fortuna finisce questo campionato tanto chiacchierato. Dopo la vittoria del titolo è chiaro che è stata un’annata bruttissima, sotto tanti aspetti.

Tra gli aspetti negativi della stagione, ci sono le sole sei vittorie casalinghe al Maradona. C’è un problema di pressione dello stadio?

“Non credo che i calciatori soffrano la pressione dello stadio Maradona, è sempre stato il contrario. Ha sempre spinto la squadra verso le vittorie, è solo stato un anno particolare in negativo”

Capitolo nuovo allenatore, qual è l’allenatore che servirebbe per dare la scossa a questo Napoli?

“Non saprei chi possa servire al Napoli. Dei nomi che circolano son tutti bravi, dipenderà dai programmi della società. Ci sarà una ricostruzione sicuramente. Meglio Gasperini o Conte? Hanno un valore indiscusso, o l’uno o l’altro sono ottimi allenatori”

Nelle ultime ore è rimbalzata la notizia sull’eventuale richiesta di cessione di Giovanni Di Lorenzo. Se l’aspettava una scelta così?

“Non saprei, bisognerebbe sapere quali sono le ragioni. Chiedere di andare via vuol dire che ci sarà qualcosa di molto importante. Un capitano è difficile che vada via da una squadra come il Napoli”

Lei avrebbe mai abbandonato la nave dopo un anno del genere?

“Io non ho mai abbandonato, ho scelto Napoli nella mia carriera e questo problema non è mai esistito”

Quanti acquisti si aspetta quest’estate?

“Me ne aspetto 5-6 per quello che è l’organico e per quelli che potranno restare”

Nelle convocazioni diramate da Spalletti c’è un’assenza importante: escluso Politano da Euro 2024, giusta la scelta secondo lei?

“Non posso dire io se la sua esclusione è giusta o sbagliata. Come giocatore del Napoli mi dispiace, ma il calcio è anche questo: è stato con Spalletti e poi alla fine viene escluso”