De Zerbi e quattro acquisti: la nuova squadra è già fatta

Dopo aver lasciato il Brighton, Roberto De Zerbi è pronto a ripartire dalla big: quattro acquisti e squadra praticamente già fatta

L’addio al Brighton è stato ufficializzato qualche giorno fa, per Roberto De Zerbi questi sono i giorni delle riflessioni.

Il futuro chiama e il tecnico ex Benevento e Sassuolo vuole fare la scelta più giusta. Dopo un anno e mezzo in Premier League, il 44enne bresciano si è fatto apprezzare nel calcio che conta ed ora il suo nome è accostato alle big di tutta Europa. Come raccontato da Calciomercato.it, sull’ipotesi Milan ci sono silenzi e smentite da parte dell’entourage dell’allenatore, mentre il Bayern Monaco ha escluso l’arrivo di un tecnico italiano.

Dalla Spagna però parlano di un De Zerbi tornato nuovamente in pole position per la panchina del Barcellona. Nonostante la conferma di Xavi, negli ultimi giorni qualcosa tra l’allenatore dei catalani e il presidente si sarebbe rotto e sono tornata di moda le voci su un possibile avvicendamento in panchina.

Un ribaltone che avrebbe come protagonista proprio De Zerbi che già nei mesi scorsi era indicato come uno dei papabili alla panchina blaugrana.

Calciomercato Barcellona, i quattro acquisti chiesti da De Zerbi

Come riferisce ‘elnacional.es’, Roberto De Zerbi è un nome che piace molto al Barcellona e potrebbe essere il sostituto di Xavi, qualora la separazione si concretizzasse.

In questo caso, riferisce lo stesso portale, l’ex Shakhtar Donetsk avrebbe le idee chiare su acquisti e cessioni. Sul fronte uscite i nomi che De Zerbi sarebbe pronto a lasciar andare sono quelli di Oriol Romeu, Sergi Roberto e Marcos Alonso, oltre ad Ansu Fati che il tecnico ha avuto al Brighton e non lo ha impressionato.

Ma la lista è fatta anche per gli acquisti. Due arriverebbero proprio dal Brighton e si tratta di Mitoma e Estupinan. Quindi l’arrivo a parametro zero di Wilfries Ndidi, in scadenza con il Leicester ed infine la conferma a titolo definitivo di Joao Cancelo, attualmente in prestito dal Manchester City. Vedremo se il Barça manderà davvero via Xavi e se per sostituirlo sarà chiamato De Zerbi. In quel caso la squadra è già fatta.