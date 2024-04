Juventus, Allegri risponde a Giuntoli ed Elkann: l’annuncio sul futuro

Le parole di Massimiliano Allegri sul suo futuro alla Juventus: ecco come ha risposto ad Elkann e Giuntoli

Solo un pareggio a Cagliari per la Juventus e Massimiliano Allegri non si capacita di come la squadra sia scesa male nel corso del primo tempo.

Nel post partita batte su un solo punto: “Non abbiamo capito la partita, abbiamo perso tutti i palloni che potevamo perdere. Nel primo tempo giocavamo questa palla corta sbagliando, invece dovevamo giocare in profondità e mettere la palla alle spalle dei difensori – poi continua – Non c’è alcuna sostenibilità se giochiamo come nel primo tempo”.

L’allenatore bianconero fa anche mea culpa: “Dovevo essere anche io più attento a preparare la partita. Buona la reazione del secondo tempo, quello che è accaduto nei primi 45 minuti ci serva da lezione”. Nel post partita si parla anche del futuro. In realtà, anche prima di Cagliari-Juventus Giuntoli ha provato a fare chiarezza: “Siamo molto contenti del mister, stiamo facendo un ottimo lavoro. A fine anno programmeremo il futuro insieme. Dietrologia? Ha un contratto, non c’è bisogno“. E Allegri non fa mancare la sua risposta.

Juventus, Allegri: “Faremo le valutazioni sul futuro”

Alle parole di Cristiano Giuntoli, seguono quelle di Massimiliano Allegri che non si discosta molto da quelle del dirigente: “Io contento di programmare il futuro con la Juventus. Ci siederemo, faremo valutazioni e da lì ripartiremo”. Nella scorsa settimana è spuntato anche la lettera di John Elkann, principale azionista della Juventus, in cui ha valorizzato ancor di più la figura dell’ex ds del Napoli: “Giuntoli contribuirà a plasmare la Juventus del futuro“. E di Allegri, invece, nessuna traccia.

Il mister ha così commentato quel comunicato, in merito alla programmazione di un futuro roseo per la Juventus: “Nella vita si può far tutto, l’importante è mettersi a tavolino e avere idee chiare su quello che si può e si deve fare”. Insomma, il tecnico livornese non si sbottona troppo al termine del pareggio deludente a Cagliari e rimanda tutto al termine della stagione, quando sarà necessario tirare le somme e capire se c’è ancora margine per continuare assieme o meno. Nel frattempo, però, i tifosi chiedono l’esonero. E le voci su Thiago Motta si fanno sempre più incessanti.