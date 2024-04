Allenatore Juventus della prossima stagione, Giuntoli show: “È molto semplice”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il football director della Juventus Cristiano Giuntoli ha toccato diversi argomenti. Tra questi, occhio al futuro di Max Allegri

Una gara da non fallire per la Juventus quella contro il Cagliari di Claudio Ranieri. A caccia di punti importanti con cui consolidare il piazzamento in zona Champions League, la compagine di Allegri vuole reagire allo scialbo pareggio ottenuto nel derby contro il Toro. Proprio il futuro del tecnico livornese, però, è uno dei temi all’ordine del giorno.

Di questo ha parlato, assieme ad altri argomenti, il football director della Juventus Cristiano Giuntoli ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato da Giuntoli: “Partita? Non dobbiamo guardarci dietro. Cerchiamo di fare il massimo per arrivare all’obiettivo fissato, siamo molto concertati. Tutti conosciamo da dove veniamo, dobbiamo rimettere a posto i conti e sappiamo che questo è un percorso. Tuttavia, non ci dobbiamo perdere d’animo. Siamo la Juventus e abbiamo fiducia: faremo del nostro meglio”.

Giuntoli ha poi così risposto alla domanda relativa al profilo dell’allenatore con il quale plasmare la nuova Juve, confermando (almeno a parole) Max Allegri: “Mister della prossima stagione? Questo è molto semplice, siamo molto contenti del mister. Sta facendo un ottimo lavoro con i ragazzi. A fine anno riusciremo a programmare meglio il futuro insieme. In questo momento non c’è bisogno di un incontro per discuterne il futuro perché ha un contratto. E soprattutto vogliamo mettere tutte le nostre energie sui nostri obiettivi che sono molto chiari”.