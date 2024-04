Baratro Juventus, verdetto definitivo: “Esonero Allegri”

Primo tempo assolutamente negativo per la Juventus. Il verdetto su Allegri non è tardato ad arrivare: non ci sono più dubbi a riguardo

Baratro Juventus. Dopo un inizio velleitario, gli uomini di Allegri sono stati letteralmente spazzati via dal Cagliari nel primo tempo della sfida dell’Unipol Domus, che gli uomini di Ranieri hanno chiuso meritatamente sul doppio vantaggio.

Lenti e macchinosi, i bianconeri sono stati anche distratti in difesa. Priva di idee e di trame di gioco degne di nota, una “Vecchia Signora” assolutamente spuntata ha prestato il fianco alla verve e all’aggressività dei sardi. Dopo aver subito il primo gol, la Juve non ha praticamente rialzato la testa, incassando a stretto giro di posta la seconda rete con la quale, di fatto, il Cagliari ha legittimato una superiorità sul profilo del gioco e delle motivazioni apparsa nettissima. A finire sul banco degli imputati, come spesso accade in questo tipo di situazioni, è stato ovviamente Max Allegri. Sono tanti i tifosi della Juve che sui social stano esprimendo il loro malcontento, auspicando un ribaltone immediato in panchina. Di seguito una rapida carrellata:

Esonerate Allegri!!!! State distruggendo anni di storia con questo allenatore. — ✨ALLEGRI OUT✨ (@DaniloneGobbone) April 19, 2024

Allegri ha ripreso da zero la guida della squadra e lascerà la squadra sotto zero #allegriout — fateh (@fateh16live) April 19, 2024

Mamma mia che scempio…unica nota positiva? Al 90esimo mancheranno solo 5 giornate. #AllegriOut #CagliariJuventus — Vins (@VinsVyn) April 19, 2024

per allegri l’esonero non é abbastanza — Assenza di trofei? Non é frustrante (@gabryhz) April 19, 2024

Se nel secondo tempo Allegri non inserisce Yildiz, Iling e passiamo a un 4231 merita l’esonero oggi stesso #CagliariJuventus — Sdrogo (@ErMorte) April 19, 2024

L’esonero è il minimo — allegri expected to leave 🪖-38 (@SufferEdo) April 19, 2024

L’esonero dopo queste 3 — Davide Silver Allegri Out (@SilverErLucano) April 19, 2024

Elkann spero che stia preparando l’esonero di Allegri#CagliariJuve — esonero di allegri era ⚪⚫ (@m3dusacirc3) April 19, 2024