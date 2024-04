Pioli “esonerato” dopo Milan-Roma: “È una vergogna”

La sconfitta del Milan in Europa League contro la Roma fa finire nuovamente Stefano Pioli sulla graticola

Stefano Pioli torna sul banco degli imputati: l’esonero del tecnico rossonero dopo il ko in Europa League.

Il Milan è uscito sconfitto dall’andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma, con i giallorossi che hanno sbancato San Siro con un colpo di testa vincente di Gianluca Mancini. Un risultato che non chiude definitivamente le porte a una eventuale qualificazione in semifinale per i rossoneri, ma che ha comunque lasciato l’amaro in bocca tra i tifosi del Diavolo dopo la sconfitta con la squadra allenata da Daniele De Rossi.

De rossi che in conferenza dice di aver prersrsto la partita guardando gli ultimi derby è umiliante

Purtroppo ancora una volta sono emersi tutti i limiti di pioli — Konic 🔴⚫️ (@RossoneroKonic) April 12, 2024

Vorrei sommessamente far notare che ci sono buone % di terminare questa stagione con:

– uscita dall’Europa league contro la Roma

– ⁠vittoria del 20esimo scudetto dell’Inter nel derby Sarebbe nel caso la stagione più fallimentare degli ultimi 35 anni dell’Ac Milan PIOLI OUT — Juan Alberto "Pepe" Schiaffino Villano (@_schiaffino__) April 12, 2024

Avrebbe esonerato Pioli dopo Milan Sassuolo 2-5

Perdonali Silvio pic.twitter.com/uS2MwTuCRr — ‏ّ (@ElPrincipe22__) April 11, 2024

Avete presente quel vostro compagno di classe che piaceva a tutte le mamme, perché era innocuo? Quello che passava il pomeriggio a studiare e poi veniva a scuola e prendeva 7?

Pioli è così. Un perdente di successo. Una brava persona, una persona a modo, anche abbastanza… — Andrea Bricchi (@AndreaBricchi77) April 12, 2024

E nonostante il Milan fosse reduce da sette vittorie di fila tra campionato ed Europa League, la sconfitta con la Roma ha fatto finire nuovamente Stefano Pioli sul banco degli imputati, con tantissimi tifosi tornati a chiederne l’esonero dopo cinque anni dall’inizio della sua avventura sulla panchina rossonera, con il punto più alto rappresentato dalla vittoria dello scudetto del 2022.

Milan, scatta di nuovo la ‘Pioli out’ mania

Già durante la partita molti tifosi hanno esternato via social tutto il loro malcontento per la prestazione offerta da Maignan e compagni contro la Roma che – soprattutto in avvio di partita – ha messo in grande difficoltà gli avversari.

Inoltre, dopo il triplice fischio, c’è chi non ha gradito l’atteggiamento del tecnico in sala stampa, dove Stefano Pioli ha puntato il dito contro la direzione arbitrale di Turpin.

#DeRossi impacchetta #Pioli e costringe il #Milan al non gioco. Squadra lontana parente di quella che ha inanellato punti e vittorie nell'ultimo periodo, ma l'Europa non è il campionato e a questi appuntamenti serve arrivare pronti, fisicamente e di testa. — Alessandro Jacobone – Milanisti NE (@NonEvoluto) April 11, 2024

🚨👉 Possiamo spendere quanto vogliamo sul #calciomercato 💸💰 ma con #Pioli in panchina non vai da nessuna parte 🔴⚫️

Sulla panchina rossonera occorre un allenatore forte e carismatico!! #lmr 🔴⚫️⚽️#SempreMilan ❤️🖤 pic.twitter.com/NlVoz29zHy — La Milano Rossonera 7️⃣🏆🔴⚫ (@la_rossonera) April 12, 2024