DIRETTA Europa League, Milan-Roma: le formazioni ufficiali | LIVE

Derby europeo per il Milan che ospita la Roma per l’andata dei quarti di finale di Europa League

Il tanto atteso derby italiano di Europa League, valido per l’andata dei quarti di finale, tra il Milan e la Roma sta per diventare realtà: il giorno è arrivato, le squadre sono pronte a scendere in campo.

I padroni di casa, guidati in panchina da Stefano Pioli, vivono uno straordinario momento di forma e sono reduci dalla rotonda vittoria ottenuta contro il Lecce di Luca Gotti, 3-0 il risultato finale, e veleggiano al secondo posto nella classifica della Serie A alle spalle dei cugini dell’Inter di Simone Inzaghi. Stesso entusiasmo degli avversari di oggi, i giallorossi dell’allenatore Daniele De Rossi, vittoriosi nel derby capitolino contro la Lazio di Igor Tudor e hanno accorciato le distanze dal quarto posto, attualmente occupato dal sorprendente Bologna di Thiago Motta, che significa qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-ROMA

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.. All. Pioli

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.. All. De Rossi

ARBITRO: Clement Turpin (Francia)