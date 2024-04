Pioli è deluso, ma difende Leao: “Fino a ieri lo esaltavate. Turpin? Non siamo fortunati”

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Stefano Pioli al termine di Milan-Roma, andata dei Quarti di finale di Europa League

Va alla Roma il primo round dei Quarti di finale di Europa League. Si mette, dunque, male per il Milan, chiamato a ribaltare in trasferta l’uno a zero di Mancini.

Stefano Pioli, apparso visibilmente arrabbiato nel corso della partita, tanto da farsi ammonire, non ha voluto commentare nel dettaglio l’operato di Turpin: “Non siamo fortunati con questo arbitro – afferma il mister in conferenza stampa -. Gli episodi? Non lo so, di certo non siamo fortunati con il francese”.

Nel corso della conferenza si parla chiaramente della partita e di una Roma, che ha saputo limitare al massimo il Diavolo. La mossa dl El Shaarawy sulla destra ha fatto tanto male al Milan. “La Roma non ci ha sorpresa – prosegue Pioli -, ha solo cambiato fascia al ‘Faraone’. Le altre posizione le conoscevamo. Nel primo tempo non siamo stati lucidi senza palla e nemmeno coraggiosi. Abbiamo fatto meglio nella ripresa. Non è stata certamente la nostra miglior partita dal punto di vista della qualità e non siamo stati precisi ed efficaci nell’uno contro uno”.

Ora la qualificazione è decisamente più difficile – “La salita è ripida, ma io sono convinto che il Milan può giocare ad un livello superiore e se ci riusciremo potremmo avere qualche possibilità. Dobbiamo trovare altri spazi, alzare tutto, dalla qualità all’attenzione”. Ora servirà un altro Milan: “Visto il secondo tempo, credo che non siamo così lontani da poter battere questo tipo di avversario”, ha proseguito Pioli.

Milan-Roma, Leao nel mirino delle critiche: risponde Pioli

Impossibile non parlare di Rafa Leao, protagonista in negativo della sfida tra il Milan e la Roma. Il portoghese è stato anche fischiato dopo essere stato annullato dalla difesa giallorossa:

“Rafa oggi è stato poco largo e molto dentro, favorendo la posizione dei difensori della Roma. Dobbiamo migliorare la circolazione del pallone e la qualità dell’ultimo passaggio. Non possiamo pensare che sia sempre Rafa a saltare 3-4 giocatori”.

Fischi a Leao – “Credo fossero romanisti – prosegue Pioli -. Fatica in certe partite più dure? Fino a ieri lo esaltavate, non può essere una prestazione a far cambiare idea. Leao farà tesoro di questa partita e tornerà subito quello”.

La conferenza si conclude con un commento su De Rossi – “Mi è sempre piaciuto come giocatore, mi sembrava un giocatore retta, un grande giocatore. Abbiamo avuto anche dei diverbi in panchina. Mi piace come parla e come si comporta, da allenatore dimostra di avere le idee chiare e i calciatori gli hanno dato disponibilità. Può fare un’ottima carriera”.