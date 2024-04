Cessione in estate, Cristiano Ronaldo ‘porta’ altri 30 milioni nelle casse della Juve

Altri 30 milioni di euro nelle casse della Juventus: tutto merito di Cristiano Ronaldo, ancora fondamentale per il club bianconero

Sono passati 2 anni e mezzo dall’addio alla Juventus, ma Cristiano Ronaldo sembra essere ancora determinante per le casse del club.

Il prossimo 22 aprile, il contenzioso tra il portoghese e la società bianconera potrebbe finalmente conoscere la fine. Infatti, Cristiano Ronaldo punterebbe a riottenere quei famosi 19,5 milioni a cui aveva rinunciato nella stagione interrotta dal Covid. L’ex Manchester United aveva presentato una denuncia al Collegio Arbitrale, perché il club, nonostante gli accordi in forma privata ottenuti con i singoli calciatori della rosa, non avrebbe mai rivisto quei 19 milioni e mezzo sul suo conto in banca.

In attesa della sentenza, lo stesso Cristiano Ronaldo diventa protagonista di una storia che vede la Juventus incassare circa 30 milioni di euro.

Juve, che incasso grazie a Cristiano Ronaldo: “Qui per lui”

Quando nell’estate 2018 Andrea Agnelli chiudeva l’affare CR7, la Juventus puntava a crescere come brand internazionale. Puntava ad ottenere una visibilità ancor più grande all’estero, ad essere appetibile ai mostri sacri del calcio, spinti dal fascino di potersi allenare o giocare con il portoghese. In effetti, qualcosa si è visto, peccato che però in termini di risultati è mancata la ciliegina sulla torta: la Champions League.

E’ inevitabile, però, che l’acquisto di Cristiano Ronaldo abbia portato interesse, soprattutto nei giovani calciatori, nei confronti della Juventus. E infatti a confermare questa tesi ci pensa proprio Matias Soulé, acquistato dal club bianconero nel 2020, quando era una giovane promessa del Velez Sarsfield. In un’intervista rilasciata ad ESPN, l’argentino ha rivelato di aver scelto “la Juventus per la storia. E poi perché c’era Cristiano Ronaldo. Era facile”.

Dopo quattro anni di Juventus e uno di questi passati in prestito al Frosinone, Soulé rientrerà alla base, ma potrebbe essere un’ottima pedina di scambio per quest’estate. Giuntoli infatti potrebbe far cassa cedendo il cartellino del sudamericano, valutato tra i 20 e i 30 milioni di euro. Il valore del cartellino dipenderà molto anche dal finale di stagione con i gialloblu. Se dovesse riuscire a salvare il Frosinone dalla retrocessione, la Juventus potrebbe avanzare richieste più importanti.

Sulle tracce di Soulé ci sono diverse società interessate, tra cui il Napoli, che avrebbe blindato Giovanni Manna (attuale ds bianconero) come direttore sportivo della prossima stagione. Insomma, la Juventus potrebbe cedere il gioiellino. E se è riuscito a portarlo a Torino nel 2020, nel pieno della pandemia, è anche per merito di Cristiano Ronaldo.