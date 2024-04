Non soltanto Soulé: altro juventino al Napoli con Manna

Il possibile approdo di Giovanni Manna al club azzurro potrebbe aprire nuovi scenari di mercato

Quella in arrivo potrebbe essere l’estate della rivoluzione per Juventus e Napoli. In particolare, negli ultimi giorni si è discusso della possibilità molto concreta per l’attuale direttore dei bianconeri Giovanni Manna di diventare il nuovo ds del club di Aurelio De Laurentiis. Il dirigente, attualmente a stretto contatto con Cristiano Giuntoli, andrebbe praticamente a ricoprire lo stesso incarico lasciato appena un anno dall’attuale Football Director della Juve.

Una mossa, quella pensata dal Napoli, che potrebbe avere delle conseguenze immediate. Come vi abbiamo svelato nelle scorse ore su Calciomercato.it, il primo regalo di Manna per i tifosi azzurri potrebbe diventare Matias Soulé. L’attaccante argentino è particolarmente legato al ds che lo ha scoperto prima di portarlo in bianconero. La grande stagione vissuta fino a questo momento in prestito al Frosinone ha messo in evidenza tutto il suo talento e il club partenopeo potrebbe farci più di un pensierino.

Dopo aver declinato lo scorso gennaio un’offerta molto importante dall’Arabia Saudita, Soulé ha chiarito perfettamente quelle che sono le sue ambizioni. La Juventus, tra l’altro, non sembra convinta a voler puntare sul suo talento e potrebbe utilizzare il suo cartellino per metter su un tesoretto da circa 25 milioni di euro. Nonostante la forte concorrenza delle Premier League, la presenza di Manna nel nuovo assetto dirigenziale del Napoli potrebbe essere decisiva ai fini della scelta da parte del calciatore sulla prossima destinazione.

Calciomercato Juventus e Napoli, deciso il colpo Chiesa

Con l’approdo di Giovanni Manna ai piedi del Vesuvio, oltre Soulé, abbiamo chiesto agli utenti di Calciomercato.it quale altro colpo il Napoli dovrebbe mettere a segno dalla Juventus.

A trionfare con il 29,8% dei voti è stato Federico Chiesa. L’esterno bianconero non ha vissuto una grande stagione e potrebbe essere sacrificato la prossima estate dinnanzi ad un’offerta congrua al valore del cartellino. Con la presenza di Kvaratskhelia in rosa, e il possibile assalto a Soulé, il rischio sarebbe quello di creare un affollamento eccessivo nel reparto avanzato. Alle sue spalle, invece, con il 26% si è posizionato Bremer, davanti a Rabiot al 22,1% e Vlahovic con il 21,2%.