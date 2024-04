Napoli, c’è già il primo sgarbo alla Juve: Manna ci prova per Soulé! ESCLUSIVO

Il Napoli potrebbe già piazzare il primo sgarbo alla Juventus con il possibile approdo di Giovanni Manna: Matias Soulé sarà uno degli obiettivi degli azzurri

Mancano quasi due mesi alla fine della stagione, ma le prime voci di calciomercato iniziano a circolare già in queste settimane e quella che arriva su Napoli e Juventus potrebbe cambiare notevolmente il corso del prossimo campionato, dati i nomi coinvolti.

Come vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni, Giovanni Manna potrebbe diventare il nuovo direttore sportivo del Napoli a partire dalla prossima estate. Uno scippo alla Juventus da parte del patron Aurelio De Laurentiis, intenzionato a rivoluzionare la società dopo la debacle di quest’anno. Dallo Scudetto ad un clamoroso crollo che impedirà alla squadra di qualificarsi alla prossima Champions League.

Le ultime 8 giornate serviranno, quanto meno, a centrare l’Europa League ed evitare di perdere un posto in campo internazionale come mai successo in oltre 10 anni consecutivi. Basi per poi riuscire a ripartire il prossimo anno con alcuni rinforzi, il primo a livello societario con l’addio di Meluso e l’approdo, appunto, di Giovanni Manna.

Napoli, Manna può portare Soulè: i dettagli

Tra le grandi scoperte dell’attuale dirigente della Juventus c’è senz’altro Matias Soulé, protagonista di questa stagione con il Frosinone. Autore di 10 gol e 2 assist in 31 presenze con i ciociari, il 20enne (compirà 21 anni tra una decina di giorni) è stato l’assoluto mattatore della squadra di Di Francesco e il crollo in classifica della squadra è andato di pari passo con il calo dell’argentino.

Un calo arrivato solo in campionato, dato che con la Nazionale Under20 ha realizzato, nelle scorse settimane, un gol clamoroso che ha fatto il giro del mondo. Clamorosa come la possibilità che il Napoli potrebbe provare a strapparlo alla Juventus la prossima estate. Soulé, infatti, rientrerà in bianconero a partire da luglio, a fine prestito, ma i bianconeri starebbero valutando di fare cassa con una sua cessione.

Già negli scorsi mesi, si era vociferato di un suo possibile approdo in Arabia Saudita per cifre faraoniche. Stando a quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, si sarebbe trattato di un contratto vicino ai 25 milioni di euro a stagione, che Soulé avrebbe rifiutato perché non interessato ad un’avventura in Saudi Pro League, data la giovane età.

La permanenza in Italia potrebbe quindi spingerlo proprio al Napoli. In caso di arrivo di Manna in azzurro, infatti, non possiamo affatto escludere che uno dei primi obiettivi potrebbe essere proprio il classe 2003, che andrebbe a rinforzare il lato destro dell’attacco, presieduto da Politano e da un deludente Lindstrom.

Stando a quanto raccolto, la cifra per strapparlo alla Juventus si aggirerebbe tra i 20 e i 25 milioni di euro, non un esborso folle per De Laurentiis, che potrebbe sedersi a trattare. Il finale di stagione, in tal senso, sarà sicuramente determinante. Se Soulé dovesse riuscire a salvare il Frosinone con i suoi gol, allora il valore potrebbe aumentare nuovamente, ma se il digiuno da gol (non segna dal 3 febbraio) dovesse proseguire, allora è possibile che si riuscirà ad ottenere anche uno sconto.

La figura di Manna, in questo caso, sarebbe fondamentale per riportare un argentino a Napoli, un connubio quasi sempre vincente anche nel recente passato. Per Soulé giocare nello stadio dedicato a Maradona farebbe senz’altro un certo effetto e potrebbe convincerlo a rimanere in Italia. Occhio, però, all’Inghilterra perché la vera rivale dei partenopei si chiama Premier League.

Il fascino e il potere economico del campionato inglese potrebbe spostare l’attenzione di Soulé, che dovrà riflettere molto durante l’estate. Anche il piazzamento finale del Napoli avrà un peso, soprattutto se gli azzurri finissero addirittura fuori dall’Europa. Insomma, per il momento si tratta di una suggestione, ma l’ipotesi di uno sgarbo non è affatto da escludere.