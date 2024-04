“Come la Juventus”: la frase che fa tremare il Napoli

Aurelio De Laurentiis è stato ascoltato ieri dai pm romani per l’indagine sull’acquisto di Osimhen: c’è una frase che fa tremare il Napoli, “come la Juventus”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si è recato ieri dai pm della Procura di Roma che indagano sull’acquisto di Osimhen dal Lille per farsi ascoltare.

Un colloquio per fare chiarezza sulla trattativa che ha portato il bomber nigeriano in azzurro e quattro calciatori (Karnezis e tre giovani) al Lille. Proprio sul trasferimenti dei tre ragazzi della Primavera si concentrano gli inquirenti che indagano per falso in bilancio per presunte plusvalenze fittizie.

De Laurentiis al termine dell’incontro non ha rilasciato dichiarazioni con il club che ha diramato un comunicato per spiegare che è stato lo stesso presidente a chiedere ed ottenere l’incontro con i pubblici ministeri. In attesa di capire quel che farà la Procura di Roma e quale sarà la decisione sull’inchiesta in corso, c’è da chiarire anche quel che potrà succedere a livello sportivo.

Il Napoli si dice tranquillo, forte anche di un’assoluzione sullo stesso caso arrivata ormai due anni fa: senza elementi nuovi provenienti dalla Procura di Roma, la giustizia sportiva non potrà riaprire le indagini. Ma c’è chi paragona il caso Osimhen con quanto accaduto alla Juventus e evidenzia una similitudine che non può far piacere ai tifosi partenopei.

Caso Osimhen, difesa De Laurentiis come la Juventus: cosa può succedere

È il giornalista Giovanni Capuano che su X commenta le indiscrezioni su quanto dichiarato da De Laurentiis ai magistrati nel corso dell’incontro di mercoledì 3 aprile. Indiscrezioni che parlano di un patron azzurro che ha spiegato come il Napoli non avesse alcuna necessità di fare plusvalenze. Una linea difensiva che il giornalista ha paragonato a quella della Juventus, ricordando come non abbia portato a grandi risultati.

“Spero che la linea difensiva di De Laurentiis sia un po’ più solida di questa. Ricordo agli smemorati che sulle plusvalenze Juventus si sosteneva che impattassero solo per il 3% sul fatturato di tre anni, con una proprietà che non si era fatta problemi a ricapitalizzare. Quindi non realizzassero di fatto un beneficio. Tesi del tutto ininfluente per la Procura Figc“. Una frase che non fa stare tranquilli i tifosi del Napoli visto che poi la Juve fu pesantemente penalizzata al termine di un estenuante tira a molla.