CR7, altra tripletta e vittoria record. Kessie condanna Benzema: report dall’Arabia

Ancora una tripletta per Cristiano Ronaldo, che vince con un risultato record. Kessié condanna Benzema e indirizza il primo possibile verdetto: il report dall’Arabia

Turno infrasettimanale per il campionato arabo, giunto alla sua ventiseiesima giornata. E’ iniziato il countdown verso la fine della stagione, che sembra ormai indirizzata per la vittoria finale dell’Al-Hilal, sempre più dominante e inarrestabile.

La squadra di Milinkovic-Savic è ancora imbattuta ed è l’assoluta protagonista del record per maggior numero di vittorie consecutive nella storia del calcio. Un campionato dominato e che porta la firma assoluta del vice capocannoniere della lega Mitrovic. Sono 12 i punti di vantaggio sulla seconda, con 8 partite ancora da giocare.

Basteranno altri 4 successi per rendere di fatto matematico il trionfo nella lega, in attesa di disputare, tra due settimane, le semifinali della Champions League asiatica come grande favorita del torneo. Intanto la Saudi Pro League prosegue e lo fa ancora con diversi gol anche nel turno infrasettimanale.

CR7 show, ancora una tripletta: l’Al Nassr dilaga

Questa è stata la giornata dell’Al Nassr, la squadra di Cristiano Ronaldo, ma prima di concentrarci sulla seconda in classifica è giusto fare un passaggio dalla capolista, l’Al-Hilal, che tanto per cambiare ha trovato i 3 punti con scioltezza anche senza l’infortunato Mitrovic.

I padroni di casa si sono imposti con un netto 3-0 grazie alle reti di Al Shehri nel primo tempo e Malcom e Al Dawsari nella ripresa. Una vittoria tranquilla, come detto, che avvicina ancora di più il giorno dello scudetto matematico. Vince in rimonta l’Al-Taawon, che aggancia momentaneamente il quarto posto, grazie ad un successo per 3-2 in casa dell’Al Taee. A segno anche il brasiliano Joao Pedro, omonimo dell’attaccante ex Cagliari.

Il successo più pesante in termini di classifica, però, è arrivato dalla sfida tra l’Al Ahli terzo e l’Al-Ittihad quarto. I padroni di casa si sono imposti di misura per 1-0 sulla squadra di Benzema, grazie ad in gol di A-Buraikan su assist di Firmino. Una vittoria che ha mandato i nero-verdi a +5 proprio dal quarto posto dei gialloneri.

Nella Saudi Pro League solo le prime tre accedono alla Champions League asiatica l’anno successivo e questo ha reso il trionfo di Kessié e compagni ancora più decisivo. Con 24 punti in palio è ancora tutto possibile, anche per l’inserimento in corsa del sopracitato Al Taawon, ma la squadra di Jaissle sembra l’assoluta favorita.

Infine, questa è stata la giornata della goleada dell’Al Nassr. La squadra malcapitata è stata l’Abha con in porta uno sciagurato Tatarusanu, protagonista di una serie di errori decisivi. Assoluto mattatore il solito Cristiano Ronaldo, che ha siglato la sua seconda tripletta consecutiva in 3 giorni, raggiungendo quota 29 gol totali in campionato.

Il portoghese ha aperto le marcature al minuto 11 e al 21′ ha raddoppiato. Al 42′ la terza rete personale, intervallata da quella di Mané. A fine primo tempo anche un assist per il 5-0 momentaneo. Gli altri 3 gol sono arrivati nella ripresa a gara ormai chiusa. Un successo che permette all’Al Nassr di consolidare il secondo posto e di rimanere a -12 dalla vetta per sperare ancora nel miracolo.