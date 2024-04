“Sto parlando con la Juventus”: Soulé esce allo scoperto e svela il suo sogno

Nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di ESPN, Matias Soulé ha affrontato diversi temi. Il suo futuro, ovviamente, è stato l’argomento prioritario

Letteralmente esploso con la maglia del Frosinone, Matias Soulé si sta confermando come una delle sorprese più brillanti di questo campionato di Serie A. Al centro di molte voci di mercato, il talentuoso esterno offensivo di proprietà della Juventus ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ESPN nel corso della quale ha toccato svariati temi.

Dopo l’esperienza in prestito al Frosinone, l’argentino ritornerà infatti alla Juventus. Tuttavia, il suo futuro continua ad essere un rebus. Soulé non fa nulla per nasconderlo: “Sto parlando con la Juve, non so ancora cosa succederà. Sono molto ansioso a riguardo, ma prima ho queste otto partite con il Frosinone da giocare. Alla Juve non avevo molte possibilità di giocare e ho deciso di accettare questa soluzione”.

Soulé ha poi aggiunto: “La Juve è il massimo. Nonostante mi volessero diverse squadre come Atletico Madrid, Benfica e Monaco, per me è stato facile scegliere la Juve: è una squadra fortissima. Sarebbe un grande sogno giocare per il Real Madrid: ci penso da bambino, così come vincere la Champions”.