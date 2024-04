Taremi non basta: da Carboni a Immobile, blitz nella sede dell’Inter | ESCLUSIVO

Tra scudetto e mercato: l’Inter pianifica le mosse per la campagna estiva, caccia a un nuovo attaccante per Marotta e Ausilio

L’Inter si avvicina a grandi passi allo scudetto e allo storico traguardo della seconda stella, programmando parallelamente il futuro in attesa che si sblocchi il fronte societario con Zhang che punta a trovare un nuovo accordo con il fondo Oaktree per mantenere il controllo del club.

Appena la situazione sarà più limpida arriverà il via libera per i rinnovi dei big Lautaro Martinez e Barella, oltre ovviamente alla continuità con Simone Inzaghi in panchina. Il duo Marotta-Ausilio vuole regalare una rosa ancora più competitiva e profonda al tecnico piacentino nella prossima stagione, quando il calendario sarà ancora più fitto con la nuova Super Champions e il Mondiale per Club in estate negli Stati Uniti. La dirigenza di Viale della Liberazione ha già bloccato Taremi e Zielinski, che saranno ufficializzati dal prossimo luglio e sbarcheranno a parametro zero a Milano. L’iraniano, che si svincolerà dal Porto, potrebbe però non essere l’unico volto nuova nel reparto offensivo di Inzaghi.

Inter, incontro con l’agente di Carboni: tutti gli scenari

L’Inter sta cercando un quarto attaccante, visto che oltre a Sanchez anche Arnautovic non ha dato le necessarie garanzie e al pari del cileno può salutare i nerazzurri a fine stagione.

Il sodalizio meneghino e Inzaghi valuteranno innanzitutto Valentin Carboni, che sta brillando e proseguendo nel percorso di maturazione in prestito al Monza. Il gioiello argentino è stato recentemente convocato in nazionale maggiore ed è tenuto in forte considerazione da dirigenza e allenatore. Il mancino classe 2005 potrebbe così andare a completare l’attacco di Inzaghi e in questo senso nelle scorse ore – come raccolto da Calciomercato.it – c’è stato un incontro con uno dei suoi agenti nella sede di Viale della Liberazione. Un summit per fare il punto della situazione tra i dirigenti nerazzurri e Alessandro Moggi, da pochi mesi nuovo rappresentante di Carboni. L’entourage del giocatore chiede garanzie di spazio e continuità dopo la parentesi al Monza, con Inzaghi e l’Inter che prenderanno una decisione definitiva in estate dopo il ritiro precampionato ad Appiano Gentile.

Già a fine gennaio la società nerazzurra aveva ricevuto diverse offerte dall’Italia (Fiorentina su tutte) e dall’estero per il baby trequartista albiceleste, senza però prenderle in considerazione dopo un incontro andato in scena sempre con lo stesso Moggi. L’Inter valuta Valentin Carboni almeno 30 milioni di euro e, se dovesse fungere da jolly per sbloccare altre operazioni in entrata (Gudmundsson ad esempio con il Genoa), Marotta vorrebbe mantenere il controllo del cartellino inserendo un diritto di recompra come successo per un altro giovane di belle speranze come Fabbian.

Calciomercato Inter: nella scuderia di Moggi anche Immobile, Retegui e Simeone

Moggi, oltre a curare la procura di Carboni, rappresenta anche diversi attaccanti del campionato di Serie A più navigati e che possono fare al caso dell’Inter per la prossima estate.

Non è da escludere quindi che con Marotta e Ausilio ci si stata anche una chiacchierata per Immobile, Simeone e Retegui, tutti profili assistiti dall’agente e che hanno una valutazione tra i 15 e i 20 milioni di euro. L’italo-argentino in forza al Genoa negli ultimi tempi è stato sondato dalla Juventus come rivelatovi da Calciomercato.it, mentre il ‘Cholito’ – che piace soprattutto alla Lazio – potrebbe rappresentare un’occasione in caso di partenza da Napoli ed è apprezzato da Inzaghi. Non è un mistero invece il debole del mister emiliano per Ciro Immobile, anche se per costi (ingaggio oneroso) e carta d’identità il centravanti biancoceleste andrebbe a cozzare con le esigenze degli uomini mercato di Viale della Liberazione. L’Inter gioca su più tavoli in attacco, fermo restando che allo stato attuale le opzioni che stuzzicano maggiormente il management nerazzurro portano a Gudmundsson e Raspadori.