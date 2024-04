Non solo Koopmeiners: ‘doppietta’ Juve dall’Atalanta

Ieri al ‘Franchi’ ha disputato un partita pazzesca e Giuntoli è un suo grande ammiratore. Le ultime sul calciomercato Juventus

Giuntoli vuole rivoluzionare la Juve. C’è il placet di Elkann per il siluramento di Allegri, con il Football director che ha scelto Thiago Motta per la panchina. Le priorità del dirigente bianconero sarà il centrocampo, nello specifico Teun Koopmeiners dell’Atalanta.

Giuntoli vuole l’olandese fin dai tempi di Napoli, ma sarà chiamato a superare due ostacoli: l’Atalanta stessa, che parte da una valutazione di 60 milioni, e la concorrenza della Premier League. La Juve potrebbe provare a superare il primo inserendo almeno una contropartita tecnica, vedi Miretti che piace a Gasperini e, per età, è un profilo che può stuzzicare anche il club orobico.

Giuntoli è da tempo in contatto con l’agente del classe ’98, autore quest’anno di 11 gol in Serie A. Dopo Bellingham, è il centrocampista che ha segnato di più considerando i cinque campionati più importanti a livello europeo. La spesa in casa ‘Dea’ potrebbe non fermarsi a Koopmeiners, perché i bianconeri hanno nel mirino pure Carnesecchi, da qualche mese diventato il portiere titolare della formazione di Gasperini. Ieri al ‘Franchi’ ha disputato un partita pazzesca, con la parata su Nico Gonzalez che conferma tutto il suo enorme potenziale.

🔥SUPER PARATA DI #CARNESECCHI 👀Colpo di testa impossibile di Nico #Gonzalez destinato ad insaccarsi sul secondo palo sventato con un colpo di reni incredibile dal portiere dell’#Atalanta bravissimo a pizzicare la palla in corner ⁉️E’ la parata del 2024?#FiorentinaAtalanta… pic.twitter.com/stUhxWxWnq — calciomercato.it (@calciomercatoit) April 3, 2024

Rampulla a Tv Play: “Mi piacerebbe Carnesecchi alla Juve”. ‘Problema’ Szczesny

Carnesecchi-Juve, c’è la ‘benedizione’ di uno che ha difeso a lungo la porta juventina. Parliamo di Michelangelo Rampulla, il quale a Tv Play ha promosso a pieni voti l’estremo difensore atalantino.

“Per me gli italiani sono i migliori, come prossimo portiere della Juve mi piacerebbe proprio Carnesecchi. Lo seguo da tempo, ha qualità veramente importanti. Deve crescere in personalità, però è un portiere veramente forte”.

A Giuntoli piace molto Carnesecchi, ma Szczesny ha un altro anno di contratto da circa 6,5 milioni netti, quindi l’acquisto del ventitreenne (o di un altro numero 1) potrebbe rimandarlo al 2025. Ammesso che qualcuno non lo porti via prima da Bergamo e dall’Atalanta, la quale lo valuta non meno di 40 milioni.