Giuntoli ha la carta giusta: così sblocca Koopmeiners e Ferguson | CM.IT

Giuntoli al lavoro per il mercato della prossima estate: le strategie del Dt della Juventus per rinforzare la rosa bianconera

L’intento di Cristiano Giuntoli è chiaro: elevare il tasso di qualità e lo spessore del centrocampo della Juventus, spesso in difficoltà di fronte alle altre big del campionato.

Anche in previsione del ritorno in Champions League, serve un cambio di marcia nel settore centrale del campo per la ‘Vecchia Signora’. Sia con Allegri che con un altro allenatore in panchina, la dirigenza della Continassa vuole rinforzare adeguatamente la rosa bianconera partendo proprio dalla mediana. Le strategie di Giuntoli e del braccio destro Manna dipenderanno anche dal destino di Rabiot: tutto rimandato a fine stagione permali nazionale francese, che di recente comunque ha mandato ulteriori segnali verso una possibile permanenza sotto la Mole. Intanto gli uomini mercato bianconeri sondano diverse piste per il centrocampo e il sogno nel cassetto di Giuntoli rimane quel Koopmeiners già corteggiato dal capo dell’area tecnica della Juve ai tempi del Napoli.

Juventus, jolly Miretti per Giuntoli: tutti gli incastri sul mercato

La Juventus sua cercando di trovare l’incastro giusto con l’Atalanta, che valuta il suo gioiello almeno 55-60 milioni di euro.

Giuntoli potrebbe piazzare sul piatto diverse contropartite: Soulé, Huijsen e Miretti i più gettonati nelle valutazioni della dirigenza orobica. Il centrocampista classe 2003, inoltre, come raccolto da Calciomercato.it piace anche ad altre compagini del massimo campionato. Il canterano bianconero conta infatti diversi estimatori oltre all’Atalanta e in estate a proposito fu a lungo corteggiato dal Monza dell’estimatore Palladino. Galliani potrebbe ritornare sotto e la Juventus proporlo eventualmente per arrivare a Di Gregorio, Colpani o Andrea Carboni, osservati speciali di Giuntoli in Brianza. Miretti figura pure sotto la lente d’ingrandimento del Ds del Bologna Sartori, con la ‘Vecchia Signora’ che approfitterebbe della situazione per imbastire una trattativa con i felsinei per Ferguson. Non è certamente un mistero che il tuttocampista scozzese, insieme a Koopmeiners, sia l’altro nome cerchiato in rosso nella lista degli acquisti della dirigenza bianconera.

Miretti – valutato circa 20 milioni – rappresenta così un vero e proprio jolly sul mercato, visto che il nazionale Under 21 stuzzica anche la fantasia pure del Genoa dove Giuntoli ha messo gli occhi da tempo su Gudmundsson. Il futuro del 20enne centrocampista di Pinerolo verrà valutato attentamente nei prossimi mesi dal sodalizio bianconero e non è da escludere che venga sacrificato per ‘finanziare’ i colpi in entrata della Juventus.