Juve, all-in Koopmeiners ma il sacrificio è doloroso: i quattro nomi e la scelta di Gasperini

La Juventus continua a puntare Teun Koopmeiners. È lui il grande obiettivo dell’estate per i bianconeri, che lo osservano ormai da mesi. Piaceva già lo scorso anno, quando l’olandese si stava dimostrando giocatore importante e poi si è confermato tale in questa stagione. Nell’estate 2023 c’era il Napoli, che non è riuscito a trovare la quadra, a gennaio l’Atalanta non ne avrebbe parlato neanche per tutto l’oro del mondo.

Cristiano Giuntoli però è assolutamente convinto che proprio l’ex AZ è l’uomo giusto per costruire una squadra di alto livello in grado di lottare per lo scudetto ed essere competitiva nella stagione del probabilissimo ritorno in Champions League. Dopo stagioni interlocutorie la Juve deve tornare a essere protagonista anche sul mercato e Koopmeiners è il pezzo pregiato che però ovviamente piace a tanti. In primis in Inghilterra, dove il Manchester United è la rivale più accreditata, con il Liverpool – prossimo avversario dell’Atalanta in Europa League – da non scartare. La Premier è una ‘brutta bestia’ con cui avere a che fare, non a caso il prezzo del cartellino è già alle stelle. La Dea non scende da almeno 60 milioni e la Juve qualche difficoltà ce l’ha. Però potrà contare sugli introiti del Mondiale per Club e quasi sicuramente della nuova Champions. Ma soprattutto su qualche gioiello della cantera che vale un bel gruzzoletto e che piace a Gasperini. I nomi sono principalmente quattro.

Juventus, da Soule a Huijsen e non solo: i nomi per arrivare a Koopmeiners

Alcuni mesi fa si è parlato di Iling jr sui radar dell’Atalanta, con Gasperini che osservata il talento inglese che ha vissuto un inizio di stagione complicato in cui ha giocato poco mentre negli ultimi tempi sta trovando continuità. Ma senza impressionare. Ha un contratto in scadenza nel 2025, in estate la Juve lo valutava una ventina di milioni, a giugno probabilmente il prezzo sarà più basso. Simile la questione per Fabio Miretti, che comunque potrebbe piacere di più alla Dea ma non valutato una cifra molto alta.

Anche per questo il loro cartellino potrebbe essere poco ‘utile’ nella trattativa Koopmeiners, anche perché Gasperini ora è più orientato su altri. Ad esempio Matias Soule, protagonista di una grande stagione con il Frosinone e reduce da un gol pazzesco con l’Under 21 argentina. La Juve per lui chiede circa 30 milioni, più o meno la metà della richiesta per Koopmeiners. È una soluzione percorribile. Ma tra gli interessi della Dea – forse il primo – c’è pure Dean Huijsen, classe 2005 in prestito alla Roma che in estate tornerà alla Continassa: non sta giocando tantissimo, ma lo sta facendo molto bene. Agli orobici piace molto, così come anche a tutta la Juve che non vorrebbe privarsene, anche se dovesse incassare una bella cifra (almeno 25 milioni). Ma per arrivare a Koopmeiners senza sborsare 60 milioni cash, un sacrificio doloroso è praticamente obbligatorio e inevitabile.