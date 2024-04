HIGHLIGHTS | Meraviglia Mandragora e Atalanta ko: primo round alla Fiorentina

Un gol splendido di Mandragora regala la vittoria alla Fiorentina nell’andata della semifinale di coppa Italia contro l’Atalanta

Vince la Fiorentina: la squadra di Italiano si impone 1-0 nella semifinale di andata di coppa Italia contro l’Atalanta.

A decidere un eurogol di Mandragora che dai trenta metri fa partire un missile che non lascia scampo a Carnesecchi. La rete arriva dopo 31 minuti in cui le squadre in campo si studiano e faticano a renderi pericolose. Ci riesce in parte la viola con Beltran con Carnesecchi che respinge di piede al 24′.

Sette minuti più tardi arriva la rete viola che deciderà le sorti del match: un bolide sul quale il portiere della Dea si allunga senza però riuscire ad arrivare alla palla. La reazione bergamasca non produce molti frutti e così al 45′ si arriva sull’1-0. Nella ripresa Gasperini (in tribuna per squalifica) lancia Scamacca nella mischia ma è Hien a rendersi pericoloso al 49′ con una conclusione a volo che Terracciano riesce a deviare.

Coppa Italia, Fiorentina-Atalanta 1-0: sintesi e highlights

Il secondo tempo regala più emozioni con Carnesecchi che in due circostante si oppone con grande prontezza alle conclusioni di Nico Gonzalez e Bakker che a tu per tu con il portiere avversario la manda fuori.

L’Atalanta prova il forcing nei minuti finali ma si espone ai contropiede della Fiorentina che con Belotti si rende pericolosa. Al 90′ il risultato è 1-0: il gol di Mandragora fa esultare il Franchi ma per la qualificazione alla finale di coppa Italia si deciderà tutto a Bergamo.

FIORENTINA-ATALANTA 1-0: 31′ Mandragora (F)