Juventus, affare Koopmeiners: annuncio da Bergamo anche su Gasp

Il futuro di Teun Koopmeiners resta un tema caldo. L’olandese vive un’annata magica e piace alla Juventus ma non sarà semplice: arriva un nuovo annuncio

L’Atalanta prova a restare agganciata al treno europeo e lo fa soprattutto attraverso le prestazioni e le giocate del proprio uomo simbolo. Si tratta di Teun Koopmeiners, centrocampista offensivo esploso definitivamente alla corte di Gasperini ed autore di un’altra stagione da incorniciare che dovrebbe fare da preludio al prossimo salto in una big assoluta.

11 gol in campionato e ben 13 in questa stagione con l’Atalanta per il numero 7 olandese che si conferma dominante nel ruolo e uomo mercato per il futuro. Da tempo in Italia è accostato alla Juventus, che avrebbe bisogno proprio delle sue enormi qualità per innalzare ulteriormente tasso tecnico e realizzativo di un reparto molto spesso criticato.

Le cifre sotto porta di Koopmeiners sono inoltre sintesi perfetta della sua enorme crescita, soprattutto se paragonata a quella di altri grandi campioni del ruolo. L’olandese è infatti il secondo centrocampista con più reti all’attivo nei cinque maggiori campionati europei, alle spalle del solo Bellingham. Alla luce di numeri del genere pare quindi inevitabile pensare che i prossimi dovrebbero essere gli ultimi mesi bergamaschi di Koopmeiners, che piace alla Juventus ma anche in Premier League, fermo restando anche l’enorme ostacolo delle richieste economiche dell’Atalanta.

Calciomercato, annuncio improvviso: “Koopmeiners non andrà alla Juve”

La Koopmeiners-mania è quindi esplosa, e proprio il mercato che aleggia sul calciatore è un chiaro termometro dello status raggiunto dall’olandese.

Giuntoli lo stima sin dai tempi di Napoli, ma non sarà semplice fare breccia nelle richieste dell’Atalanta. A tal proposito la giornalista Marina Belotti del ‘Corriere della Sera’ è intervenuta in diretta a TvPlay soffermandosi anche sul destino del centrocampista olandese: “Koopmeiners non andrà alla Juventus a fine stagione, mentre Gasperini resterà a vita all’Atalanta”.

Su Gasperini ha quindi aggiunto: “Questa è una domanda che ci si sente fare spesso, ma non ci sono dubbi sulla sua permanenza a Bergamo. Lui è diventato un punto fermo dell’Atalanta, il più importante di tutti“.