Koopmeiners dietro solo a Bellingham: futuro tra Juve e Premier

L’olandese è il secondo centrocampista con più reti all’attivo in campionato, considerati i principali cinque d’Europa. Giuntoli al lavoro per portarlo a Torino

L’Atalanta ha travolto il Napoli al ‘Maradona’. Un 3-0 netto e inaspettato che rilancia la squadra di Gasperini nella corsa al piazzamento Champions. Il sigillo finale alla partita lo ha messo Teun Koopmeiners, a rischio forfait fino alla vigilia. Per l’olandese, undicesimo gol stagionale in Serie A.

Stando ai dati ‘Opta’, il numero 7 è il secondo centrocampista con più reti all’attivo (11) in questa stagione, considerati i principali cinque campionati europei. Il ventiseienne è dietro solo a un fuoriclasse come Jude Bellingham, in testa con 16 marcature.

Per Koopmeiners i prossimi tre mesi saranno probabilmente anche gli ultimi con la maglia nerazzurra dell’Atalanta. Giorni fa, dal ritiro della Nazionale, ha detto di aver chiesto ufficialmente la cessione, dichiarazione poi smentita dall’Ad Percassi. Scaramucce a parte, il futuro dell’ex Az Alkmaar potrebbe essere ancora in Italia. Come vi stiamo raccontando da mesi, Giuntoli è intenzionato a fare l’impossibile pur di portarlo alla Juventus.

Gli ostacoli sono due: il prezzo intorno ai 60 milioni, che i bianconeri possono provare ad abbassare con una contropartita (Miretti, per esempio), e la concorrenza di club della Premier League. A Koopmeiners non dispiacerebbe rimanere in Italia, con Giuntoli ci sono contatti fin dai tempi del Napoli, ma anche pubblicamente ha aperto al trasferimento in Inghilterra.