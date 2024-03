L’Atalanta avverte la Juve: “Koopmeiners non ha chiesto la cessione”

Arrivano le dichiarazioni ufficiali in merito al centrocampista che tanto piace ai bianconeri e che potrebbe lasciare l’Atalanta a fine stagione

Teun Koopmeiners è certamente uno dei giocatori più chiacchierati del momento. Il centrocampista, che lo scorso 28 febbraio ha compiuto 26 anni, è l’obiettivo numero uno della Juventus.

La sua avventura a Bergamo appare davvero ai titoli di coda e le sue dichiarazioni in Olanda non hanno fatto altro che confermare tutto:  “Ho detto all’Atalanta che voglio essere ceduto. Spero che la società ricavi una bella somma dalla mia cessione”. Parole queste del centrocampista, che non hanno fatto altro, chiaramente, che alimentare i rumors.

Luca Percassi, a L’Eco di Bergamo, in edicola domani, prova così a gettar acqua sul fuoco: “La società  è solida e non ha bisogno di vendere: Koopmeiners non è stato ceduto alla Juve né a nessun altro, e nemmeno ha chiesto di essere ceduto”. L’amministratore delegato nerazzurro prova giustamente a distogliere l’attenzione dal calciomercato.

D’altronde la stagione, con diversi obiettivi da raggiungere è ancora lunga: “Obiettivi non ne scelgo – prosegue l’ad -, la nostra soddisfazione sarà arrivare alla fine senza rimpianti”.

Calciomercato Atalanta, 60 milioni per Koopmeiners

Per il calciomercato e la cessione di Koopmeiners ci sarà dunque tempo. L’Atalanta non ha chiaramente fretta di vendere e come è successo negli ultimi anni per qualsiasi calciatore, venderà l’olandese al prezzo fissato e quello del centrocampista è davvero importante.

I bergamaschi per privarsi di Koopmeiners vogliono ben 60 milioni di euro, ma l’inserimento di alcune contropartite tecniche gradite potrebbe facilitare l’affare. E di giovani calciatori che possono piacere alla’Atalanta, la Juventus ne ha parecchi, da Soulé a Huijsen passando per Miretti.