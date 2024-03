“L’ho detto all’Atalanta”: Koopmeiners, è Juve contro Premier

Giuntoli è pazzo di lui, ha provato e proverà a portarlo alla Juventus anche se ci sono due grossi ostacoli

Koopmeiners sarà uno dei grandi protagonisti del prossimo calciomercato estivo. A meno di sorprese, infatti, il suo futuro sarà lontano da Bergamo e dall’Atalanta.

Del resto al ‘De Telegraf’, direttamente dal ritiro della Nazionale, il tuttocampista è uscito allo scoperto annunciando la volontà di lasciare i nerazzurri al termine della stagione. “Ho detto all’Atalanta che voglio trasferirmi. Io e la mia fidanzata abbiamo passato un periodo meraviglioso in città, mi auguro che il club incassi una bella cifra dal mio cartellino”.

Giuntoli è pazzo di lui, ha provato e proverà a portarlo alla Juventus anche se ci sono due grossi ostacoli, il prezzo (l’Atalanta parte da una base di 60 milioni) e la concorrenza inglese: “Per alcune squadre della Premier potrei anche sopportare la pioggia. Mentirei se dicessi che non mi sono arrivate notizie di un probabile interesse della Juve e di club inglesi, la mia speranza è che l’Atalanta riceva in ogni caso una bella somma per me”.