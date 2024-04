Accettano 29 milioni: via libera Juventus per chiudere l’affare

È stato già fissato il prezzo: sì alla cessione ma per la Juventus servono 29 milioni di euro, le prossime mosse bianconere

Lo sguardo è già al futuro per la Juventus. I bianconeri devono chiudere al meglio la stagione, conservando il piazzamento Champions in campionato e provando poi a portare a casa la Coppa Italia, un trofeo che romperebbe un digiuno di vittorie che dura da tre anni.

Poi sarà tempo di grandi cambiamenti, partendo dalla panchina dove Allegri è ormai ai saluti e Thiago Motta è il grande favorito. Con il tecnico italo-brasiliano potrebbero arrivare anche due colonne del Bologna come Calafiori e Ferguson, ma il mercato della Juventus non si limiterà al possibile asso con i rossoblù.

Giuntoli avrà molto da fare per costruire una squadra che possa tornare a competere per la vittoria e che sarà impegnata su tre fronti visto il ritorno in Europa. Il reparto che avrà bisogno di maggior interventi è il centrocampo ed è proprio qui che per la Juventus arriva il via libera: può essere ceduto ma servono 29 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, il Tottenham fissa il prezzo per Hojbjerg

Stando a quanto riferisce ‘football insider’, infatti, il Tottenham ha aperto alla cessione di Pierre-Emile Hojbjerg, 28enne centrocampista danese, che la Juventus ha cercato anche a gennaio, senza però riuscire a trovare l’accordo con gli Spurs.

Le cose in estate potrebbero cambiare perché da Londra sarebbe arrivata la disponibilità a trattare la cessione del calciatore anche se a cifre non molto basse. Nonostante il contratto in scadenza nel 2025, infatti, il Tottenham direbbe sì alla cessione davanti ad una proposta da 25 milioni di sterline, circa 29 milioni di euro.

Da parte sua il danese ha già fatto sapere di essere disponibile a lasciare gli Spurs dove in questa stagione sta trovando poco spazio. Resta da vedere se la Juventus vorrà farsi avanti nuovamente per Hojbjerg e se sarà disposta ad arrivare a certe cifre per un calciatore comunque non giovane e con il contratto in scadenza tra dodici mesi.