L’iPhone 3, Kung Fu Panda e lo squalo Phelps: il Mondo all’esordio di Allegri in Serie A

In Lazio-Juventus Massimiliano Allegri raggiunge 500 panchine in Serie A. E in prospettiva può raggiungere nuovi record, scavalcando personalità importantissime del calcio italiano. Basti pensare che al termine di questa stagione raggiungerà Walter Mazzarri alla decima posizione degli allenatori con più presenze in campionato.

Ma ricordi quando fece il suo esordio in Serie A da allenatore? La carriera di Max è iniziata in Toscana, all’Aglianese. Col Sassuolo ottiene i primi successi in Serie C1, fino alla chiamata in Serie A da parte di Cellino, per allenare il Cagliari. L’inizio fu tremendo: cinque sconfitte nelle prime cinque giornate di campionato. Ma dopo riuscì a trovare equilibrio e il club sardo divenne squadra rivelazione della stagione.

Massimiliano Allegri fece il suo esordio in Serie A da allenatore nella stagione 2008-09. Era il 31 agosto del 2008 quando la formazione rossoblu ospitò proprio la Lazio: cinquecento partite dopo, il tecnico toscano incontra ancora i biancocelesti.

Com’era il mondo all’esordio di Allegri in Serie A

Quando il 31 agosto 2008 si sedeva in panchina al Sant’Elia di Cagliari, il mondo aveva appena terminato di vedere le gesta dei grandi atleti alle Olimpiadi di Pechino. Una delle star indiscusse di quell’edizione fu Michael Phelps, capace di vincere otto ori.

Chiaramente, a Pechino un fulmine chiamato Usain Bolt iniziò a squarciare record su record. Nella gara dei 100 segnò il momentaneo record del Mondo, che sarebbe stato poi battuto da lui stesso un anno dopo al Mondiale di Atletica a Berlino nel 2009. In quell’edizione delle Olimpiadi, Alex Schwarzer conquistò un magico oro nella marcia 50 km; e Federica Pellegrini si distinse con un fantastico oro nella sua gara: i 200 stile libero.

Un paio di giorni prima di Cagliari-Lazio, nelle sale cinematografiche italiane usciva Kung Fu Panda, che divenne uno dei pilastri d’animazione di una generazione di bambini (e anche adulti). E ricordi qual è stato il tormentone estivo del 2008? Nelle radio, nelle casse dei lidi, nelle cuffiette degli iPod e degli mp3, si ascoltava la regina indiscussa di quel tempo: Giusy Ferreri. Infatti, la cantante ed ex partecipante di XFactor presentò il singolo Non ti scordar mai di me, che restò al primo posto in classifica per tutta l’estate.

Nelle settimane successive all’inizio del campionato italiano, sia in Formula 1 che in Moto GP si giocava il primo posto delle rispettive classifiche. La Ferrari era in piena lotta per il titolo, che poi passò per la prima volta nella storia ad un giovanissimo Lewis Hamilton. Il pilota inglese batté Massa, grazie all’ultima gara disputata in Brasile. Sulle due ruote, invece, Valentino Rossi il 31 agosto trionfò a San Marino e successivamente riuscì a portarsi a casa il titolo, il quinto dei sei conseguiti nella sua lunga carriera.

Ricordi quale cellulare usavi nel 2008? Per telefonare forse avevi un Sony Ericsson C902, o un Motorola o ancora un Nokia 3109. Ma qualcuno già aveva approcciato al mondo Apple, perché nell’estate 2008 Steve Jobs rilasciò l’iPhone 3, che stava lentamente cambiando il mondo della comunicazione. Intanto, mentre Allegri faceva le prime esperienze da allenatore in Serie A, in America Barack Obama proseguiva la sua campagna elettorale e a novembre divenne il primo presidente afroamericano della storia degli States. In Italia, invece, il presidente del Consiglio era Silvio Berlusconi, il Presidente della Repubblica era Giorgio Napolitano.

E chi era il più forte giocatore del Mondo? I tifosi si dividevano tra progressisti e tradizionalisti. Ma intanto il nuovo avanzava e con una certa prepotenza. Il 2008 è senza dubbio l’anno della vittoria della Spagna all’Europeo in Austria e Svizzera. L’inizio della supremazia iberica, di un calcio moderno e rivoluzionario. Ma il 2008 è stato anche l’anno del primo Pallone d’Oro di Cristiano Ronaldo, all’epoca ancora un giocatore del Manchester United.