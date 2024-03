Allegri lascia tutti a bocca aperta: la scelta in extremis è clamorosa

Massimiliano Allegri sta pensando a una decisione che spiazzerebbe per la sfida contro la Lazio: torna in campo dopo un anno

Torna il campionato, torna la Juventus di scena sul campo della Lazio nel big match di ‘Pasqua’, il primo capitolo di una trilogia che si snoderà poi nel mese di aprile. Oggi in campionato, a distanza di qualche settimana andata e ritorno della semifinale di Coppa Italia. I bianconeri ci arrivano con qualche problema di formazione, visto che in attacco non ci saranno né Vlahovic squalificato né Milik infortunato.

Per questo il mister rispolvererà Moise Kean, che non segna praticamente da un anno e ha vissuto una stagione pessima anche dal punto di vista del mercato con il trasferimento saltato all’Atletico Madrid. Allegri ha detto di aspettarsi molto da lui, ma sarà soprattutto Chiesa a dover prendere per mano la Juventus. Il tecnico toscano però è pronto a stupire soprattutto in difesa, dove Daniele Rugani dovrebbe scendere in campo al posto di Gatti accanto a Danilo e a Bremer, di cui in questi giorni si è parlato per la questione clausola svelata. Non solo, perché la sorpresa più grande e inaspettata potrebbe arrivare sulla fascia sinistra. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, la grande tentazione di Max è addirittura una maglia da titolare a Mattia De Sciglio. L’esterno italiano è appena rientrato tra i convocati, era in panchina contro il Genoa, e non mette piede in campo dalla rottura del crociato di 11 mesi fa. Per cui è sostanzialmente quasi un anno che non vede il terreno di gioco.

Lazio-Juventus, Allegri a sorpresa: De Sciglio verso una maglia da titolare

Allegri starebbe pensando di lanciare a sorpresa Mattia De Sciglio, tra l’altro sulla fascia sinistra al posto dell’influenzato Kostic, altro indisponibile alla pari dei giocatori già citati, oltre al solito Alcaraz e pure ad Alex Sandro. In queste ore l’ex Milan avrebbe scalato gerarchie superando anche Iling jr. L’allenatore della Juventus deciderà e scioglierà le riserve poco prima della sfida di oggi alle 18 all’Olimpico. De Sciglio giocherebbe quindi a sinistra a tutta fascia nel 3-5-2, completando la linea composta da Cambiaso, McKennie, Locatelli e Rabiot.

Superfluo dire che sulla carta sarebbe un bel rischio lanciare un calciatore che è assente dal campo da un anno, ma la possibilità concreta c’è. Di sicuro non potrà avere i 90 minuti nelle gambe, anche perché da quella parte potrebbe affrontare un ‘peperino’ come Felipe Anderson. De Sciglio, classe ’91’, offre magari più garanzie in fase di copertura, con l’obiettivo proprio di contenere il brasiliano a differenza di un Iling jr. che farebbe grossa fatica proprio a livello tattico. Tudor potrebbe anche scegliere Marusic, con Anderson sulla trequarti al posto di un Luis Alberto a fortissimo rischio.