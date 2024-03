Juve, Allegri: “Stiamo programmando il futuro. Kean parte titolare contro la Lazio”

La Juventus torna in campo contro la Lazio domani, allo stadio ‘Olimpico’ di Roma. I bianconeri vivono un periodo nero ormai da settimane, hanno perso il secondo ai danni del Milan, e devono guardarsi le spalle. Imperativo tornare alla vittoria, di fronte però un avversario non semplice e l’ex Igor Tudor

Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Vlahovic per squalifica e di Milik per infortunio. Coperta corta nel reparto offensivo, dunque. Di questo e degli altri temi legati al match ha parlato il mister bianconero nella conferenza di vigilia all”Allianz Stadium’.

La Juventus torna in campo all’Olimpico di Roma contro la Lazio. Com’è rientrato il gruppo dalla pausa delle nazionali? Lo spiega Allegri: “Quelli che sono rimasti hanno lavorato bene, così come gli altri che sono rientrati. Parte il rush finale di questi 55 giorni”.

La ‘Signora’ vive un momento difficile: “Credo che in questo momento sia importante rimanere focalizzati sul finale di stagione. Abbiamo buttato tanti punti di vantaggio sulla quinta. Bisogna essere realisti: sette punti nelle ultime otto, nel girone di ritorno abbiamo guadagnato solamente tredici punti. Abbiamo nove gare per consolidare i tre posti rimasti per la Champions. Sono contento che la società mi abbia rinnovato la fiducia, ma non avevo alcun dubbio. Stiamo lavorando e programmando il futuro. Le parole di Scanavino fanno piacere. Da domani partirà un periodo difficile, in cui ci aspetteranno tanti scontri diretti”. Il tecnico livornese difende poi l’operato della sua squadra: “Nel calcio si vivono anche questi momenti, l’obiettivo resta il posto in Champions. Abbiamo fatto 59 punti, distribuiti male. Quando mancano risultati si deve fare qualcosa in più. Ma ai ragazzi non posso rimproverare nulla, la squadra non ha mai smesso di cercare di fare bene“.

Allegri aveva affermato di mangiare il panettone già ad ottobre, per ‘sicurezza’. Alla stessa maniera, scherza sulle festività pasquali: “Amo la cioccolata, l’uovo di Pasqua lo mangio tutti i giorni”.

Juventus, Allegri: “Le squadre di Tudor sono aggressive. 500 in Serie A? Ho voglia di divertirmi”

Sull’insidiosa trasferta di domani contro la ‘nuova’ Lazio di Tudor, Allegri spiega: “Tudor prepara le squadre aggressive… è un bel test. Dovrà essere un buon inizio per le partite future”. Per poi entrare nello specifico dell’avversario biancoceleste: “La Lazio sarà diversa, credo. E’ una squadra pronta mentalmente a fare una partita aggressiva. Dobbiamo sapere che è una squadra con giocatori importanti, come Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Vecino… hanno soluzioni offensive importanti”.

Il mister bianconero si sofferma poi su due protagonisti della sua rosa, che hanno vissuto stagioni differenti. Su Iling-Junior Allegri spiega: “E’ un giocatore molto considerato, ha giocato tanto. Sta facendo un percorso di crescita e sono contento”. E poi su Kean: “Mi aspetto molto, lui ha l’obiettivo di fare bene anche per la Nazionale. Doveva andare via, poi è rimasto e domani farà una buona partita. Domani parte titolare” e farà coppia con Chiesa.

Al fischio d’inizio della gara delle 18 all”Olimpico’ di Roma, l’allenatore bianconero taglierà il traguardo prestigioso delle 500 partite da allenatore su una panchina di Serie A. Un obiettivo prestigioso per il livornese, che spiega anche guardando al futuro: “Ho voglia, amore e passione per questo sport e questo lavoro. Sono diversamente giovane, sono contento di quello che ho fatto e che ho passato. Ho tanta voglia di divertirmi ancora, di stare sui campi e lavorare. In questi 55 giorni abbiamo due obiettivi che devono essere stimolo per tutti noi”.

Sulla posizione in classifica, per la zona Champions Allegri chiosa: “Secondo, terzo o quarto posto? Dobbiamo fare del nostro meglio. Ci sono 27 punti disponibili, dobbiamo farne il più possibile. Nel calcio se fai risultati sei un ‘bravo ragazzo’, altrimenti… . In questo momento sono mancati. La Juventus il prossimo anno deve giocare la Champions e ha il Mondiale per Club”.