Hamilton alla Ferrari, UFFICIALE: annuncio storico in F1

Lewis Hamilton alla Ferrari: giorno storico per la Formula 1 con l’annuncio ufficiale destinato a essere ricordato a lungo

Il pilota più vincente, sulla macchina più vincente e iconica. Lewis Hamilton alla Ferrari è la notizia del giorno e, dopo ore di indiscrezioni, ora ha anche il crisma dell’ufficialità.

Una giornata frenetica è stata chiusa dal doppio annuncio. Prima è arrivato quello della Mercedes che ha ufficializzato l’addio di Lewis Hamilton alla scuderia al termine del campionato 2024. Dopo pochi minuti, anche la Ferrari ha confermato tutto: “La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025, con un contratto pluriennale” il comunicato della scuderia di Maranello arrivato sui social.

Un binomio che fa già sognare i tifosi della Rossa con il Cavallino Rampante che per il 2025 ha messo in piedi un vero e proprio dream team: Hamilton più Leclerc per provare a tornare a vincere.

Ferrari, UFFICIALE Hamilton: Sainz dice addio

Un tentativo che verrà fatto già quest’anno quando al fianco del monegasco ci sarà ancora Carlos Sainz. Lo spagnolo è destinato però a lasciare Maranello a fine 2024 come annunciato dallo stesso pilota con un messaggio sui social.

“Facendo seguito alle notizie di oggi, Scuderia Ferrari e io non continueremo insieme alla fine del 2024. Abbiamo ancora una lunga stagione davanti a noi – la nota firmata da Sainz – e, come sempre, darò tutto per la squadra e per i tifosi di tutto il mondo”.

Un annuncio per forza di cose destinato a passare in secondo piano: oggi è il giorno di Hamilton alla Ferrari. Un inseguimento durato anni che viene portato a compimento: a Maranello è già Hammer Time.