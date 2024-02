Palladino non sta nella pelle: “Ciliegina sulla torta. La dedico a Berlusconi”

Serata da ricordare per il Monza di Raffaele Palladino: poker e impresa contro il Milan. Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico biancorosso

Festa grande per il Monza, che batte anche il Milan dopo le imprese della scorsa stagione contro Juventus (due volte), Inter e Napoli.

Raffaele Palladino cambia modulo e imbriglia Pioli, facendo esplodere di gioia l’U-Power Stadium e tutti i tifosi brianzoli. Il Monza blinda la salvezza e adesso torna a sognare un piazzamento europeo: “Avevo chiesto la partita perfetta ed è arrivata la serata perfetta. Stasera è arrivata la ciliegina, alla fine è stata molto emozionante visto l’andamento della partita – sottolinea il tecnico biancorosso in conferenza stampa – Dopo il 2-2 mi sono arrabbiato, sarebbe stato un peccato non vincerla. Poi il gran gol di Bondo ci ha permesso di tornare in vantaggio e vincere. Devo fare i complimenti alla squadra, nello spogliatoio abbiamo festeggiato e c’era un atmosfera speciale. La dedichiamo al nostro presidente Silvio Berlusconi: sarebbe stato felice di veder lottare e vincere così il Monza contro il suo ex Milan. Ci manca tanto, la proprietà e il club non ci sono stati sempre vicini”.

Monza-Milan, Palladino l’ammazza grandi: “Abbiamo battuto tutte le big”

Palladino svela un retroscena sul cambio di modulo: “È la partita che mi ha dato più soddisfazione. Abbiamo lavorato 12 ore al giorno questa settimana, cambiando modulo non era facile ma ho la fortuna di avere dei ragazzi intelligenti. L’abbiamo studiata bene e meritato la vittoria: abbiamo fatto un passo in avanti anche a livello di maturità”.

🗣️ #MonzaMilan – #Palladino in conferenza: “Avevo chiesto la partita perfetta ed è arrivata la serata perfetta. Stasera è arrivata la ciliegina, alla fine è stata molto emozionante. Mi sono un po’ arrabbiato alla fine: sarebbe stato un peccato non vincerla” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/jbmxH5TRYr — Giorgio Musso (@GiokerMusso) February 18, 2024

Bastone e carota l’allenatore biancorosso su Dany Mota, grande protagonista della contesa: “Ieri sera ci siamo massaggiati, mi aveva detto che avrebbe segnato e alla fine è stato così. Ha giocato una partita totale e gli ho detto che deve giocare sempre così”. Sul sogno Europa: “Stiamo facendo un percorso bellissimo, non possiamo sapere dove arriveremo da qui a fine campionato. Abbiamo battuto tutte le grandi nell’ultimo anno e mezzo: dobbiamo solo continuare a crescere”. Infine sulle condizioni di Di Gregorio, costretto a lasciare il campo nel primo tempo: “Ha preso un colpo alla testa e ha un bel taglio. Negli spogliatoio però ha festeggiato con noi e speriamo di recuperarlo già sabato contro la Salernitana“.