Monza-Milan, scontro durissimo: Di Gregorio costretto al cambio

Palladino deve rinunciare a Michele Di Gregorio prima dell’intervallo del posticipo tra Monza e Milan: violento scontro con un compagno di squadra per il portiere di casa

Il Monza e Raffaele Palladino tirano un sospiro di sollievo per le condizioni di Michele Di Gregorio, a terra per alcuni minuti dopo un durissimo scontro (fortuito) con il compagno di squadra Andrea Carboni.

Sul cross dalla sinistra il portiere del Monza anticipa Theo Hernandez e fortuitamente va a sbattere contro Andrea Carboni, in marcatura sul terzino rossonero. Testa contro testa e scontro violentissimo, che costringerà dopo qualche minuto Di Gregorio a lasciare il campo. L’estremo difensore del Monza è stato medicato e fasciato praticamente sulla linea di porta, con il gioco rimasto fermo per oltre cinque minuti. In un primo momento sembrava che Di Gregorio potesse rientrare in campo, mentre dopo un consulto con lo staff medico Palladino ha preferito sostituire l’ex Inter al 43′ del primo tempo.

Di Gregorio non ha assorbito la forte contusione e le sue condizioni verranno valutate meglio nelle prossime ore. Il portiere di casa è uscito con le proprie gambe dal terreno di gioco tranquillizzando compagni e tifosi, che gli hanno dedicato dei cori di sostegno durante la sostituzione con il vice Sorrentino. Di Gregorio ha avuto la peggio, mentre Andrea Carboni (anche lui fasciato e medicato alla testa) è rientrato regolarmente in campo dopo il violento scontro con il compagno di squadra. Il Monza per la cronaca ha chiuso in vantaggio per 2-0 la prima frazione grazie al rigore di Pessina e alla prodezza di Mota.