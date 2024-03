Acerbi assolto: sospiro di sollievo per Inzaghi, le reazioni in casa Inter

Nessuna squalifica per Francesco Acerbi dal Giudice Sportivo dopo la querelle con Juan Jesus: il difensore della Nazionale sarà disponibile per le prossime gare di campionato dell’Inter

L’Inter sorride e non solo per i risultati della semestrale, che registrano un utile netto di oltre 22 milioni di euro e un incremento di quasi 86 milioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Nel primo pomeriggio è arrivata infatti l’ufficialità sul caso Acerbi, con il difensore nerazzurro assolto per le presunte frasi razziste pronunciate verso Juan Jesus nell’ultimo match di San Siro tra la squadra di Inzaghi e il Napoli. Dopo aver ascoltato i due giocatori nella giornata di venerdì il Procuratore federale Chiné ha trasmesso tutto il materiale al Giudice Sportivo Mastrandrea (che già aveva acquisito dall’arbitro La Penna il referto a fine gara), con quest’ultimo che non ha rilevato prove tangibili che testimoniassero la colpevolezza di Acerbi e decidendo quindi di non applicare l’articolo 28 del Codice di giustizia sportiva per le offese di matrice discriminatoria.

Inter, Acerbi a disposizione di Inzaghi e l’ipotesi rinnovo

Acerbi rischiava una sanzione di almeno 10 giornate o una squalifica a tempo determinato nel caso in cui fossero stati confermati gli insulti razzisti a Juan Jesus.

Niente stop quindi per il difensore ex Lazio, che fin dalla prossima gara contro l’Empoli sarà così regolarmente a disposizione di Simone Inzaghi. Acerbi si è sempre difeso confermando la sua innocenza verso le accuse di Juan Jesus, sia pubblicamente al ritorno a Milano dopo l’esclusione dalla Nazionale che privatamente nel confronto con l’Inter e nell’audizione con la Procura federale. La società nerazzurra, pur infastidita dalle dichiarazioni dello stesso difensore e del suo agente (avrebbe preferito il silenzio su una questione così delicata), si è sempre mostrata al fianco del proprio tesserato in attesa ovviamente della sentenza definitiva sulla spinosa vicenda. In caso contrario e quindi di colpevolezza, considerando inoltre la sensibilità del club sull’argomento razzismo, l’Inter avrebbe intrapreso dei provvedimenti forti nei confronti del giocatore. Vista l’assoluzione piena e senza squalifica di Acerbi, difficilmente ci saranno delle reazioni ufficiali da parte del sodalizio meneghino.

Oltre all’esperto difensore anche Inzaghi tira un sospiro di sollievo e potrà disporre di un titolarissimo della difesa nerazzurra per le prossime giornate di campionato, tendendo conto anche dell’infortunio rimediato da de Vrij. Inoltre per Acerbi – che potrà essere regolarmente convocato dal Ct Spalletti per i prossimi Europei – si potrebbe discutere più avanti anche di un eventuale rinnovo di contratto attualmente in scadenza nel giugno 2025.