Sorpresa Inter, c’è il comunicato UFFICIALE: 86 milioni

L’Inter ha diffuso una notizia ufficiale che non può che rallegrare i tifosi: affare da circa 86 milioni di euro, di cosa si tratta

Sorride l’Inter e non soltanto in campo dove la squadra di Inzaghi aspetta la ripresa del campionato per continuare la marcia di avvicinamento alla seconda stella.

Sorride anche fuori dal terreno di gioco con le notizie che arrivano dal Consiglio di Amministrazione che si è tenuto quest’oggi con Zhang in video collegamento dalla Cina. Un Cda che ha ratificato il bilancio relativo al primo semestre della stagione in corso: risultati positivi al 31 dicembre 2023 con un utile netto consolidato di 22,3 milioni di euro che va confrontanto con la perdita di 63,5 milioni dell’anno precedente. Una differenza che equivale ad un incremento di quasi 86 milioni di euro (85,8%) e che è stata possibile grazie a vari fattori.

Inter, utile consolidato positivo: i ricavi schizzano in alto

Nella semestrale approvata dal Cda dell’Inter si nota un importante aumento dei ricavi pari al 34,6% (circa 92 milioni di euro), che toccano quota 265,4 milioni di euro.

Una crescita che derivano dalle operazioni di mercato condotte in estate per un valore totale di 41,7 milioni, ma anche alla crescita dei diritti audiovisivi e dei ricavi da matchday che arrivano a quota 29,4 milioni.

Sempre in tema di aumento dei ricavi, da registrare anche quelli relativi alla sponsorizzazione, dovuti in particolare al rinnovo con la Nike e con Paramount. Da segnalare anche la conversione a patrimonio netto di ulteriori 22 milioni con efficacia al 31 marzo 2024 che vanno ad aggiungersi ai 76 milioni di settembre 2023.

Così, l’azione di maggioranza nella stagione in corso ha contribuito per un totale di 98 milioni di euro. Infine, la previsione per la fine dell’esercizio 2023-2024 è ottimista con l’Inter che prevede un miglioramento del risultato consolidato.