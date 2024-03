Inter, UFFICIALE: la decisione del giudice sportivo su Acerbi

Arrivata l’ufficialità sulla vicenda Acerbi-Juan Jesus: la decisione del Giudice Sportivo sul difensore dell’Inter

È finalmente arrivato il verdetto su Francesco Acerbi per il caso scatenatosi con Juan Jesus e l’accusa di aver pronunciato frasi razziste nei confronti del collega brasiliano dopo l’ultimo match di campionato a San Siro tra Inter e Napoli.

Il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha ufficializzato la sentenza nei confronti del difensore nerazzurro, dopo aver ricevuto nei giorni scorsi tutta la documentazione da parte del Procuratore Federale Chiné, che venerdì aveva interrogato sia lo stesso Acerbi che Juan Jesus. Nessuna sanzione per il centrale dell’Inter che quindi esce pulito dalla vicenda che lo ha coinvolto insieme al calciatore del Napoli.

Nel comunicato pubblicato dal giudice sportivo si legge che la decisione è arrivata “sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e in particolare di quanto riportato nel referto del Direttore di gara circa gli accadimenti in campo al minuto 13° del secondo tempo di gara, puntualmente rappresentati dall’Arbitro medesimo, che riferiva in particolare: quanto segnalatogli dal calciatore Juan Jesus circa le presunte espressioni offensive di discriminazione razziale da parte del calciatore Francesco Acerbi; la piena disponibilità manifestata dall’Arbitro stesso per ogni eventuale e conseguente decisione; l’interruzione del gioco al fine di consentire un chiarimento tra i calciatori; la ripresa del gioco infine (dopo un’interruzione durata circa un minuto e trenta

secondi) in seguito al confronto tra i calciatori e non avendo espresso il calciatore Juan Jesus alcun dissenso al riguardo”.

Acerbi assolto: le motivazioni del giudice sportivo

Inoltre, il giudice sportivo rileva anche che la sequenza dei fatti “è sicuramente compatibile con l’espressione di offese rivolte” da Acerbi e dallo stesso “non disconosciute nel loro tenore offensivo e minaccioso”, ma “il cui contenuto discriminatorio però, senza che per questo venga messa in discussione la buona fede del calciatore del. Napoli, risulta essere stato percepito dal solo calciatore “offeso” (Juan Jesus)”.

Ecco allora che vista l’assenza di un riscontro probatorio “che sia audio, video e finanche testimoniale” e considerato che sanzioni così pesanti devono essere assistite da “un benché minimo corredo probatorio” e che in questo caso “non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell’offesa recata”, il giudice sportivo ha deciso di non comminare alcuna sanzione ad Acerbi.