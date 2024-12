Bijol e la traversa condannano il Monza: l’Udinese ritrova la vittoria

Si è chiusa la quindicesima giornata di Serie A con il successo in trasferta della squadra friulana: per i brianzoli tante occasioni sprecate

Il Monza crea, l’Udinese vince. Potrebbe essere una sintesi del monday night della quindicesima giornata di Serie A che ha visto la formazione friulana imporsi sul campo di quella brianzola.

Per Nesta la situazione si fa sempre più difficile, anche se la squadra ha provato fino alla fine a portare a casa un risultato positivo e, considerando le tante occasioni da gol create, lo avrebbe meritato. Invece i tre punti vanno alla formazione di Runjaic che interrompe una striscia senza vittorie che durata da oltre un mese.

L’inizio è tutta di marca bianconera con Lucca che all’8′ trova il vantaggio e tre minuti dopo vede annullarsi il gol del raddoppio. Il Monza però si riorganizza e inizia a cingere di assedio la porta di Sava. Il portiere vede finire di poco sul fondo una conclusione di Bianco, poi deve ringraziare Giannetti che salva su Pereira. Al 43′ tocca a Bondo andare ad un passo dal pareggio, ma la sua conclusione finisce fuori: all’intervallo è 1-0 Udinese.

La ripresa parte con il pareggio firmato da Kyriakopoulos, mentre Caprari va vicinissimo a ribaltare il risultato. Al 54′ tocca a Sava dire di no ad un colpo di testa di Djuric, mentre un minuto dopo è Turati a salvare su una conclusione ad incrociare di Thauvin.

Monza-Udinese 1-2: marcatori e classifica

La partita vive un momento di stasi, interrotto al 70′ da Bijol: il difensore si sgancia in avanti, riceve palla e batte Turati.

Per il Monza il colpo è duro da digerire, ma la squadra di Nesta prova subito a reagire: Mota al 79′ stacca più alto di tutti e colpisce di testa, la traversa gli dice no. I padroni di casa provano il tutto per tutto e si scoprono con Lucca che in contropiede fallisce il 3-1. Nel finale assedio brianzolo, ma il risultato non cambia: Monza sempre più giù, l’Udinese ritrova la vittoria.

MONZA-UDINESE 1-2: 8′ Lucca (U), 47′ Kyriakopoulos (M), 70′ Bijol (U)

CLASSIFICA SERIE A: Atalanta punti 34, Napoli 32, Fiorentina*, Inter* e Lazio 32, Juventus 27, Milan* e Bologna* 22, Udinese 20, Empoli 19, Torino 17, Roma 16, Parma e Genoa 15, Cagliari 14, Lecce 13, Verona e Como 12, Monza 10, Venezia 9.

*una partita in meno