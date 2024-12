Roma, a Villa Miani la cena di Natale: c’è anche Ryan Friedkin. Tra gli ospiti Alex Britti – Calciomercato.it

Tradizionale appuntamento per la società giallorossa che si è ritrovata questa sera: presente tutta la squadra

La Roma si ritrova per il tradizionale brindisi di Natale. Con un po’ di anticipo, i giallorossi si sono dati appuntamento in una location per eventi tra le più suggestive della capitale, Villa Miani, sulla via Trionfale. Dieci anni fa la cena di dicembre fu organizzata propio qui, dove invece nel 2005 si era sposato Francesco Totti con Ilary Blasi mentre pochi mesi fa lo stesso Mattia Zaccagni aveva festeggiato le nozze con Chiara Nasti.

Sala addobbata di giallo e rosso stavolta, fuori la vista mozzafiato su Roma. Tutti presenti per questo appuntamento, i calciatori con le rispettive mogli e fidanzate, il mister Ranieri, lo staff e i dirigenti dal General Counsel Lorenzo Vitali al CFO Lombardo e ovviamente il ds Florent Ghisolfi e Ryan Friedkin. Il vicepresidente è arrivato venerdì a Trigoria, poi sabato è stato all’Olimpico per assistere al match con il Lecce vinto 4-1. In questi giorni è rimasto a Roma (impegnato altrove invece papà Dan) per le riunioni col management e fare soprattutto il punto sul progetto stadio.

Roma, brindisi di Natale sulle note di Alex Britti. Ora un dicembre intensissimo

Pisilli e Vitali tra i primi ad arrivare tra le 19.30, poi a ruota tutti gli altri. In coppia i due francesi Le Fée e Koné, così come Paredes e Dybala anche loro accompagnati dalle mogli, Camilla Galante e Oriana Sabatini. Presenti anche diversi ospiti, tra cui Alex Britti – tifoso della Roma – che si è esibito con la sua chitarra sul palco che riportava la scritta ‘Never stop believing’, ovvero ‘Mai smettere di crederci’. Anche il comico Andrea Perroni è stato poi elemento di grande divertimento e intrattenimento per i presenti. Una serata comunque piacevole, semplice e ristretta anche nei tempi visto che prima delle 22 i calciatori avevano già lasciato Villa Miani.

Mai smettere di crederci, appunto, è questo che la Roma deve continuare a fare in un momento e una situazione di classifica pessima, anche se ovviamente migliore con il poker rifilato al Lecce. Ma ancora non basta, perché ora i giallorossi di Ranieri sono attesi dalle sfide con Braga (giovedì in Europa League), Como dove la trasferta sarà vietata ai residenti nel Lazio, poi Samp (Coppa Italia) e Parma entrambe all’Olimpico. Il 29 invece l’ultima sfida dell’anno solare 2024 in casa del Milan. E poi finalmente il derby contro la Lazio, fissato al 5 gennaio 2025.