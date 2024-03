Inzaghi in emergenza: le mosse con de Vrij, Sommer (e Acerbi) ai box

In attesta che la Procura Federale si pronunci sul caso Acerbi, Inzaghi perde de Vrj per la prossima sfida contro l’Empoli. In dubbio anche Sommer

De Vrij e Sommer sono tornati in anticipo nel weekend a Milano dopo i rispettivi infortuni rimediati in nazionale, sottoponendosi agli esami strumenti all’Humanitas di Rozzano dal dott. Volpi.

Sospiro di sollievo per il portiere elvetico: per lui una distorsione lieve alla caviglia, tanto che l’Inter proverà a recuperarlo già per il posticipo di Pasquetta contro l’Empoli. Chi non ci sarà sicuramente nel match con i toscani è il difensore olandese, alle prese con un risentimento all’adduttore della coscia. L’ex Lazio rientrerà tra la trasferta di Udine e il successivo match del Meazza col Cagliari. Se Sommer non dovesse recuperare in tempo per lunedì prossimo, l’avvicendamento con Audero tra i pali sarebbe automatico. Il dodicesimo nerazzurro in questa stagione è sceso in campo tre volte da titolare: con il 27enne nato in Indonesia in porta un successo (a Lecce in campionato), un pareggio (il pirotecnico 3-3 di Champions nella tana del Benfica) e una sconfitta (ai supplementari in Coppa Italia contro il Bologna).

Inter, centrale cercasi: Bastoni o Pavard le soluzioni per Inzaghi

Audero si scalda se il rientro di Sommer slittasse alla trasferta con l’Udinese, mentre in difesa c’è qualche guaio in più per Simone Inzaghi.

A maggior ragione se nei prossimi giorni dovesse arrivare la squalifica per Acerbi per le presunte frasi razziste rivolte a Juan Jesus in occasione dell’ultima partita prima della sosta contro il Napoli. L’allenatore piacentino in quel caso, almeno per la sfida con l’Empoli, si ritroverebbe senza i due centrali di ruolo nel cuore del reparto difensivo. La soluzione più logica porterebbe Inzaghi a provare Bastoni in mezzo alla difesa, con Pavard piano B nel trio davanti Sommer o Audero. Il francese tra l’altro, nel recente test di lusso con la maglia della sua nazionale contro la Germania, ha giocato al centro nella linea a quattro di Deschamps insieme a Upamecano. La terza soluzione porterebbe a Bisseck, con il giovane tedesco che finora si è disimpegnato egregiamente da vice Pavard da braccetto destro. Infine dalla Primavera di Chivu, per allungare la panchina, oltre a Stabile potrebbe arrivare la chiamata anche per il classe 2005 Stante.