Sommer e de Vrij ko: gli esiti UFFICIALI degli esami

Il portiere e il difensore dell’Inter si sono infortunati con le rispettive Nazionali. Ecco quali sono le loro condizioni

Ufficiali gli esiti degli esami strumentali a cui si sono sottoposti Sommer e de Vrij, tornati in anticipo dalle Nazionali perché infortunati.

Stando al comunicato dell’Inter, nella gara contro la Danimarca il portiere svizzero ha subito una “Distorsione della caviglia destra da valutare giorno dopo giorno”. In allenamento, invece, il difensore olandese è stato colpito da un “Risentimento muscolare all’adduttore lungo della coscia destra che sarà rivalutato tra qualche giorno”.

Per de Vrij 10-15 giorni di stop. La prossima settimana lo staff medico valuterà se ci sono i margini per un recupero in vista della trasferta di Udine, in caso contrario il suo rientro avverrebbe col Cagliari.

Sospiro di sollievo, invece, per Sommer: l’elvetico farà 2-3 giorni di terapie e, se non sentirà più dolore, potrà andare in campo già lunedì prossimo contro l’Empoli.