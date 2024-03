Koopmeiners alla Juve: via libera e scippo all’Inter

La Juve punta a mettere le mani su Koopmeiners in estate. L’Atalanta avrebbe individuato già il sostituto: ora così l’Inter rischia la beffa

“Ho detto all’Atalanta che voglio essere ceduto, qui siamo stati bene. Spero che la società ricavi una bella somma dalla mia cessione”. Parole queste di Teun Koopmeiners, che non lasciano più dubbi.

Il centrocampista olandese al termine della stagione dirà addio a Bergamo ed è pronto ad iniziare una nuova avventura altrove. In pole position, ormai non è più un segreto, c’è la Juventus di Giuntoli, pronta a mettere sul piatto tanti soldi per convincere i nerazzurri.

Serve chiaramente un importante sacrificio affinché l’affare vada in porto, ma i bianconeri si augurano di riuscire a trovare un accordo a meno dei 60 milioni di euro richiesti. Un accordo che verrà sicuramente trovato, ne è certo Pierpaolo Marino che ai microfoni di TvPlay ha ammesso che si tratta di “un affare che si farà”.

L’Atalanta è consapevole del fatto che queste sono davvero le ultime settimane di Koopmeiners a Bergamo e come è normale che sia si sta guardando attorno alla ricerca del giusto sostituto.

Calciomercato Atalanta, ritorno di fiamma per Colpani

Sono tanti i nomi sul taccuino della ‘Dea’, ma nelle ultime ore sta emergendo il profilo di Andrea Colpani. Il giocatore del Monza, con un passato proprio nelle giovanili bergamasche, secondo quanto riporta Sportmediaset, sarebbe finito nel mirino dell’Atalanta, che potrebbe prenderlo in vista di un addio dell’olandese.

I bergamaschi vantano anche un bonus da 5 milioni di una sua futuro rivendita. Bonus, che chiaramente potrebbe essere utilizzato per ottenere uno sconto. Colpani, però, piace davvero a tante squadre: oltre alla Juventus, che potrebbe lasciare campo libero con l’acquisto di Koopmeiners, l’Atalanta rischia di dover fare i conti anche con l’Inter. E’ evidente, dunque, che un eventuale trasferimento dell’olandese a Torino potrebbe dar vita ad un domino, che lascerebbe fuori i nerazzurri, con Colpani a Bergamo.