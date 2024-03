Juve, annuncio in diretta: “Koopmeiners si farà” | ESCLUSIVO

Juve, annuncio in diretta in vista del calciomercato estivo: “Koopmeiners si farà”. Le parole in ESCLUSIVA dell’ex dirigente

È Teun Koopmeiners il grande obiettivo della dirigenza della Juventus per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione e del ritorno in Europa.

L’ex direttore tecnico di Udinese, Roma e Atalanta, Pierpaolo Marino, è sicuro: l’affare tra il club bergamasco e la Juventus si farà. Queste le sue dichiarazioni in esclusiva su ‘TvPlay’, nella trasmissione dedicata a Calciomercato.it “Ti Amo Calciomercato”: “I soldi chiesti sono tanti, ma si trovano le formule, perché tra Atalanta e Juventus ci sono rapporti tali che secondo me l’operazione la faranno. Da esterno e conoscitore delle dinamiche posso dire che la Juve è avvantaggiata su Koopmeiners”.

Juventus-Atalanta, Marino sicuro: “Koopmeiners si farà”

Secondo il dirigente, inoltre, il colpo Koopmeiners non escluderebbe l’arrivo di Samardzic dall’Udinese: “Sarebbe un investimento per creare un’alternativa valida e proiettarsi verso il futuro. Non penso che uno escluda l’altro”.

“Koopmeiners e Samardzic penso che non siano due profili in competizione l’uno con l’altro, il primo è da prendere perché pronto subito”, ha concluso Marino. Occhi puntati, dunque, sul gioiello dell’Udinese e soprattutto su Koopmeiners in casa bianconera.