Blitz allo stadio per Colpani: Juve e Inter sempre in prima fila | CM.IT

Colpani cattura sempre l’interesse delle big sul mercato: l’agente del ‘Flaco’ presente all’U-Power Stadium per il match tra Monza e Cagliari

Il Monza ospita il Cagliari nell’anticipo della 29° giornata del campionato di Serie A. I brianzoli hanno praticamente archiviato il discorso salvezza e sognano l’Europa, mentre i sardi cercano punti preziosi per scacciare lo spetto della serie cadetta.

Fuori causa per infortunio l’ex Petagna nell’attacco di Ranieri, mentre Palladino lancia per la prima volta dall’inizio Daniel Maldini, decisivo nell’ultima trasferta contro il Genoa. Il figlio d’arte agirà sulla trequarti insieme a Mota e Colpani dietro l’ariete Djuric. Confermatissimo ovviamente il ‘Flaco’ numero 28, trascinatore dei brianzoli in questa stagione e sempre uomo mercato in vista della prossima estate. Sette gol e cinque assist il bottino dell’ex Atalanta, autore di uno strepitoso primo tempo nella partita di Genova. Colpani come dicevamo è nel mirino di diverse big per la prossima stagione: dalla Juventus all’Inter, passando per la Lazio e un possibile ritorno all’Atalanta.

Calciomercato Monza, riflettori su Colpani: c’è l’agente Tinti all’U-Power Stadium

Come raccolto da Calciomercato.it ad assistere alla sfida dell’U-Power Stadium c’è anche l’agente del fantasista classe ’99 Tullio Tinti, accompagnato dall’ex calciatore Castellini (anche quest’ultimo figura dell’agenzia TMP Soccer).

🎥 👀 #MonzaCagliari – C’è anche Tullio #Tinti a seguire il match dell’U-Power Stadium: l’agente tra gli altri cura gli interessi del ‘Flaco’ #Colpani, uomo mercato in casa brianzola 📲 @GiokerMusso pic.twitter.com/Ny4OqzijDr — calciomercato.it (@calciomercatoit) March 16, 2024

Il pomeriggio brianzolo può essere anche l’occasione giusta per un aggiornamento con Adriano Galliani e la società biancorossa, che nei prossimi mesi tra l’altro potrebbe accogliere in società un nuovo socio di maggioranza (Orienta Capital Partners in pole). Il Ceo del Monza ha più volte ribadito l’incredibilità di Colpani – e dell’altro pezzo pregiato Di Gregorio – nell’ultimo mercato invernale, mentre in estate la situazione sarà inevitabilmente diversa. Il ‘Flaco’ sta disputando una grande stagione alla suo secondo campionato in Serie A e il suo prezzo è lievitato tra i 15 e i 20 milioni di euro. Se qualcuno metterà sul piatto un assegno importante sarà difficile resistere per Galliani con Inter e Juve tra le altre che si erano mosse anche la scorsa estate per il fantasista del Monza.

Colpani ha un contratto in scadenza nel giugno 2028, rinnovato la scorsa estate al pari di Ciurria (il jolly, che oggi parte dalla panchina, fino al 2026) che è un altro assistito di Tinti. In casa Monza l’agente cura inoltre le procure di Vignato e Gori.