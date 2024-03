Osimhen-Napoli, addio vicinissimo: l’ultimo regalo è da 60 milioni

Sono gli ultimi mesi di Victor Osimhen a Napoli, poi ci sarà l’addio record e comincerà la telenevola sul suo sostituto: l’ultimo sforzo vale 60 milioni di euro.

Novanta minuti fondamentali, per diverse ragioni, sportive ed economiche. Il Napoli, campione d’Italia in carica, vuole dare un senso a questa stagione, bissando l’ottimo risultato europeo della passata stagione: i quarti di finale.

Quest’anno, però, arrivare ai quarti di Champions è anche l’obiettivo minimo prefissato dalla dirigenza, poiché la partecipazione al Mondiale per club dipenderà tutto dal passaggio del turno contro il Barcellona. Gli azzurri devono vincere altre due partite della competizione europea e dunque servirà accedere ai quarti e vincere almeno una delle due sfide per agganciare la Juventus nel ranking.

Oltre al blasone del nuovo torneo FIFA allargato a 32 squadre e disputato in America nell’estate 2024, il Napoli spera di qualificarsi al Mondiale perché in ballo ci sono i 50 milioni di euro che spettano di diritto per la partecipazione. Una ghiottissima opportunità per De Laurentiis, che potrebbe poi investire l’intera cifra sul mercato. E in particolare sul sostituto di Osimhen.

Napoli fa i calcoli: pioggia di milioni per i quarti di Champions

50+10. E la matematica non è un opinione. In realtà, i 10 milioni sono qualcosa in più. Infatti, se il Napoli dovesse raggiungere i quarti di finale di Champions – che significa aver battuto il Barcellona – percepirà dall’UEFA 10 milioni e seicentomila euro. Un piccolo tesoretto da reinvestire immediatamente sul mercato.

E in aggiunta, sarà ancora viva la speranza di potersi qualificare al Mondiale grazie al doppio turno dei quarti di finale, che varranno appunto 50 milioni di euro. Con l’intera somma (oltre sessanta milioni di euro) Aurelio De Laurentiis potrebbe pagare il costo del cartellino del bomber che prenderà il posto di Victor Osimhen, promesso sposo in Premier League o a Parigi, sponda PSG.

Chi al posto di Osimhen

Tra i centravanti visionati, oltre al talentuoso Zirkzee, ci sono il nigeriano Boniface, l’attaccante dello Stoccarda Serhou Guirassy, ma anche il bomber messicano Santiago Gimenez del Feyenoord, autore di una stagione straordinaria. Di questi, il più conveniente economicamente sembra essere proprio Guirassy, poiché ha una clausola rescissoria piuttosto bassa, di circa 17,5 milioni di euro. Gli altri, invece, hanno una valutazione che si aggira tra i 40 e i 60. Occhio anche a Jonathan David del Lille, che potrebbe essere valutato meno di 50 milioni di euro.

Insomma, il sostituto di Osimhen varrà più o meno la cifra che il Napoli si garantirebbe con l’accesso al Mondiale per club del 2025. E’ richiesto un ultimo sforzo al bomber nigeriano, trascinatore e leader del gruppo azzurro. Così, l’addio in estate sarà meno amaro.