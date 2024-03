Mondiale per club, scontro Juve e Napoli: classifica aggiornata e criteri qualificazione

Scontro tra Juventus e Napoli per il Mondiale per club 2025 che si disputerà negli Stati Uniti: la classifica aggiornata e i criteri di qualificazione

Il Mondiale per club del 2025 è diventato un obiettivo primario per diverse società ancora in corsa alla qualificazione. La FIFA ha ideato un format tutto nuovo, quadriennale, molto simile alla rassegna iridata per nazionali.

Il 2025 Fifa Club World Cup si disputerà in America, dal 15 giugno al 13 luglio. Il colpo di coda di una lunga stagione per le squadre europee, che già dovranno affrontare il nuovo format della Champions League. L’Italia porterà due club e l’Inter già si è assicurata la partecipazione a questa nuova competizione mondiale. Le altre due in corsa sono Juventus e Napoli, dato che la Lazio è uscita agli ottavi di finale contro il Bayern Monaco.

Per qualificarsi al Mondiale per club 2025, la FIFA ha ufficializzato i criteri per le formazioni europee che prevedono l’acquisizione di punti attraverso l’attuale Champions League. La Juve non può smuovere il proprio ranking a causa dell’assenza dalle coppe europee, ma è davanti al Napoli e può sperare di strappare il pass per gli Stati Uniti.

La classifica e i criteri: così Juventus e Napoli possono qualificarsi al Mondiale per club

Solo per l’edizione 2025, la FIFA ha stilato dei criteri di qualificazione unici per le squadre appartenenti all’UEFA, che riguardano i match di Champions League:

2 punti per una vittoria

1 punto per un pareggio

4 punti per la qualificazione alla fase a gironi

5 punti per la qualificazione agli ottavi di finale

1 punto per il passaggio a ciascuna fase della competizione successiva

La classifica attuale, invece, vede la Juventus al quattordicesimo posto e il Napoli al quindicesimo, distanti appena 5 punti. Insomma, il club azzurro (42 punti) deve raggiungere i bianconeri (47). In caso di parità, passerà la formazione di Aurelio De Laurentiis, perché nel periodo di qualificazione alla competizione (i risultati ottenuti in Champions tra il 2021 e il 2024) ha raggiunto i quarti di finale, ossia una posizione migliore rispetto alla Juventus. Questa sfida a distanza è stata accesa dallo stesso presidente del Napoli di recente, perché vorrebbe l’esclusione dalla classifica della Vecchia Signora a causa della sentenza UEFA della passata stagione.

Dunque, per accedere al Mondiale per club, il Napoli deve vincere altre due partite di Champions League ed è quindi obbligatorio il passaggio del turno ai quarti di finale. Al contrario, la Juve deve sperare nell’eliminazione dei partenopei. Ma attenzione anche al Barcellona, avversario del Napoli, che può ancora qualificarsi al Mondiale per club e superare l’Atletico Madrid attualmente messo meglio nel ranking. La banda di Xavi deve sperare nell’eliminazione dell’Atletico contro l’Inter e il raggiungimento almeno della semifinale. Non impossibile, ma molto complesso.