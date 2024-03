Mondiale per Club e futuro Allegri, Giuntoli sale in cattedra: “Lo faremo insieme”

Intervenuto nel corso della diretta su DAZN prima di Napoli-Juventus, il football director bianconero ha toccato diversi argomenti. Ecco quanto riferito

Come sempre, mai banale. Intervistato ai microfoni di DAZN, il football director della Juventus Cristiano Giuntoli non solo ha espresso la posizione del club sulla diatriba legata al Mondiale per Club, ma ha anche risposto ad una domanda circa il futuro di Allegri, al centro di diverse voci.

Sul Mondiale per Club, Giuntoli ha chiosato: “Una cosa lontana, non partecipando alle coppe non integriamo punti. Il Napoli ha un futuro normale, non abbiamo niente da commentare“. Come prevedibile non sarà una partita banale per Giuntoli, che ritorna in quella che è stata la sua casa per ben otto anni: “Ho diverse emozioni, 8 anni qui sono tanti e ho lavorato con tante persone. De Laurentiis? Non l’ho ancora incontrato e lo saluterò ben volentieri”.

Infine la chiosa su Allegri: “Con Allegri non è cambiato nulla. Siamo concentrati sul presente, poi ci siederemo insieme a lui per programmare il futuro insieme. Siamo contenti di quello che sta facendo e andiamo avanti senza alcun problema”.