Caso Juventus: esclusa anche dal Mondiale per club, cosa succede

Caso Juventus, esclusione anche dal Mondiale per club: si muove il Napoli attraverso i suoi legali. Tutti i dettagli

Dalle parole ai fatti. Dopo le dichiarazioni del presidente Aurelio De Laurentiis, il Napoli pensa alle vie legali contro la partecipazione della Juventus al nuovo Mondiale per Club.

“Mi spiace per la Juve, che è stata punita dalla UEFA ed estromessa dalle coppe: se dovessimo battere il Barcellona e poi fare una vittoria o un pareggio, di diritto dovremmo andarci noi. Ma penso che il Napoli dovrebbe andarci comunque, perché se la Juve è fuori dalle coppe europee non dovrebbe essere ammessa al Mondiale per club”, ha dichiarato ieri il patron del club azzurro. Nelle ultime ore l’ulteriore indiscrezione: il Napoli starebbe valutando le vie legali.

Juventus al Mondiale per club: si muove il Napoli

Secondo quanto riportato da ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, i legali del club azzurro si sarebbero già messi al lavoro per presentare un ricorso alla FIFA proprio per chiedere l’esclusione della Juventus dal torneo.

Dall’intervenuto di ADL al “Business of Football Summit” alle possibili vie legali: il Napoli sembra voler fare sul serio per partecipare in ogni caso al nuovo Mondiale per club. Come anticipato da De Laurentiis, però, se la squadra di Calzona dovesse battere il Barcellona e poi fare una vittoria o un pareggio ai quarti di finale di Champions, sarebbe qualificata di diritto al torneo intercontinentale.